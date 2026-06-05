Roland Garros 2026, forfait di Arnaldi: Cobolli in finale contro Zverev

Matteo Arnaldi si ritira prima di scendere in campo contro Flavio Cobolli, nel derby azzurro valido per la semifinale del Roland Garros 2026. Il 24enne romano, ormai certo di entrare nella Top 10 del ranking Atp, vola in finale (la prima in uno Slam) senza giocare e domenica 7 giugno affronterà il tedesco Alexander Zverev.

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



Get well soon, Matteo 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

Arnaldi: “Ieri sera ho iniziato a sentirmi poco bene”

“E’ dura essere qui, non era quello che volevo ma ieri sera ho iniziato a sentirmi poco bene“, ha spiegato il tennista ligure in conferenza stampa a Parigi. “Fino alla fine dell’allenamento non avevo problemi, ma dopo cena lo stomaco ha iniziato a darmi fastidio e quando mi sono svegliato all’una ho vomitato, poi ho provato a dormire ma non ci sono riuscito e alle sei o alle sette ho vomitato ancora, peggio di prima”, ha aggiunto Arnaldi come riporta SuperTennis. “Abbiamo chiamato il dottore in camera, è venuto e mi ha dato qualcosa e speravo di poter mangiare qualcosa durante la giornata ma non ci sono riuscito perché ho continuato ad andare in bagno”.

“Ho cercato un modo per tornare in campo stasera, ma non sarebbe stata una bella partita per i tifosi perché sono disidratato e rischio altri infortuni“, ha detto ancora il 25enne di Sanremo. “Mi dispiace per tutti coloro che hanno comprato i biglietti, ma sono felicissimo per Flavio, che si è qualificato per la finale”.

Cobolli: “Ho quasi pianto per Arnaldi ma sono felice per la finale”

“E’ dura anche per me parlare ora. Quando è venuto a dirmelo un’ora fa ho quasi pianto“, ha dichiarato Cobolli in conferenza stampa. “E’ un qualcosa che non ti aspetti, ero pronto a giocare, e quando lui è venuto da me ero davvero triste ma al tempo stesso felice per i risultati ottenuti in questa settimana”, ha aggiunto.

Quindi rivolto proprio a Matteo, il tennista romano ha aggiunto: “Volevo farti i complimenti per quello che hai fatto questa settimana. Hai lottato per tante ore in campo. Sii orgoglioso di quello che hai fatto e di come l’hai fatto. Cerco di prendere esempio da te anche fuori dal campo; sei l’emblema di un atleta eccezionale. In bocca al lupo”. “Mi dispiace per come è finita oggi. La sfida tra noi sarebbe stata epica”, ha risposto Arnaldi.

Zverev batte Mensik e vola in finale

Il campione di Amburgo (n°3 del mondo e n°2 del seeding) ha sconfitto in semifinale il ceco Jakub Mensik (n°27 del ranking e n°26 del main draw) in quattro set, con il punteggio di 7-5 6-2 3-6 6-3, in tre ore di gioco. Si tratta della sua seconda finale in carriera al Roland Garros, dopo quella persa contro Carlos Alcaraz nel 2024, e della quarta finale di un torneo del Grande Slam, dopo quelle agli Us Open 2020 e agli Australian Open 2025 in cui è uscito sconfitto.

“Sono molto felice di aver raggiunto la finale, ora spero di giocare un’altra grande partita domenica. Mi piace giocare su questo splendido campo, è il torneo più duro e anche il più bello perché può succedere di tutto”, ha detto Zverev che a 29 anni è ancora a caccia del suo primo Major.