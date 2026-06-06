Roland Garros 2026, Cobolli-Zverev in chiaro sul Nove

Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner-Alcaraz, c’è un altro tennista italiano all’epilogo di Parigi. Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà Alexander Zverev domenica 7 giugno in diretta dalle 15:00 su Nove, con prepartita in chiaro dalle 14:30.

Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz.

Zverev-Cobolli: i precedenti

Al momento, il bilancio dei precedenti tra i due tennisti dice 3-1 per Zverev. Si sono già affrontati l’anno scorso a Parigi, con successo del tedesco. Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, la finale di domani sarà preceduta in chiaro da Courtside, il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport, e commentata da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia.