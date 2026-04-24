Carlos Alcaraz infortunato salta Roma e Roland Garros: “Momento complicato per me”

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata ufficialità: Carlos Alcaraz salterà per infortunio i tornei di Roma e del Roland Garros. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo sui suoi profili social. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di prima”, ha dichiarato Alcaraz sui social.

Jannik Sinner, impegnato sulla terra rossa dell’Atp Madrid 2026, avrà così la possibilità di mantenere ancora a lungo la prima posizione mondiale del ranking Atp.