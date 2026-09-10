Gaza, Israele dà nuovi ordini di evacuazione: palestinesi costretti ancora a sfollare

Negli ultimi giorni Israele ha intensificato gli ordini di evacuazione in tutta Gaza, costringendo i palestinesi a fuggire dalle loro case. “Ogni giorno c’è la guerra, ogni giorno ci sono omicidi mirati, ogni giorno c’è distruzione e sfollamenti. Quando dormiamo, siamo pronti a fuggire da un momento all’altro”, ha detto Mohammad Khader, sfollato da Jabaliya. L’Idf talvolta ordina l’evacuazione temporanea di alcune zone della Striscia prima di lanciare un raid, sostenendo che gli attacchi siano diretti contro depositi di armi o infrastrutture di Hamas. Per i palestinesi, invece, questo continuo stato di pericolo dà l’impressione che non vi sia alcun cessate il fuoco in vigore.