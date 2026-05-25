Internazionali Roma 2027, oggi al via la vendita libera dei biglietti

L’effetto Sinner sugli Internazionali d’Italia, con la conquista del titolo a Roma 50 anni dopo la storica vittoria di Adriano Panatta, ancora non è esaurito, e mentre si aspetta il debutto del numero 1 del mondo sui campi del Roland Garros 2026 a Parigi, oggi, 25 maggio, prende già il via la vendita libera dei biglietti del Campo Centrale per l’edizione 2027 del torneo.

A partire dalle 12 è possibile acquistare i tagliandi per assistere agli Internazionali Bnl d’Italia 2027, mentre contestualmente si apre anche la finestra dedicata alla prelazione per il rinnovo degli abbonamenti riservata agli abbonati dell’edizione 2026, valida fino al 16 luglio.

Let’s do it again, Roma ❤️✨



The 2027 Centre Court and Premium Hospitality sale is now open for everybody!



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Nei giorni scorsi la fase di prelazione riservata ai tesserati Fitp ha fatto registrare un grande interesse e numeri particolarmente significativi, a conferma dell’entusiasmo crescente attorno al torneo e del forte legame tra gli Internazionali Bnl d’Italia e il movimento tennistico italiano. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di acquisto sono disponibili sui canali ufficiali degli Internazionali Bnl d’Italia e della Fitp.