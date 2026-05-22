Sinner al Roland Garros 2026: “Sono pronto, entusiasmo mi dà energia”

Jannik Sinner al Roland Garros 2026 si dice “pronto”, nonostante la stanchezza per i tanti tornei giocati (e vinti) negli ultimi mesi. “Mi sento pronto. È stato un periodo molto positivo, è meglio sentirsi stanchi perché si vince che stare benissimo e perdere dopo pochi turni”. Sinner lo ha detto in occasione del Media Day in vista del suo esordio al Roland Garros, secondo Slam della stagione, contro il francese Clement Tabur.

“Adesso cerco di trovare un buon equilibrio negli allenamenti, di capire anche quando spingere. Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l’entusiasmo aiuti a trovare un po’ più di energia durante il torneo”, ha detto il numero uno del ranking mondiale. Dopo il trionfo agli Internazionali BNL d’Italia, ha aggiunto, “sono stato un paio di giorni dai miei genitori. Ho cercato di recuperare un po’”. Senza Carlos Alcaraz Jannik si presenta a Parigi come l’uomo da battere. “Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo. Bisogna essere pronti. Le partite al meglio dei cinque set sono un po’ diverse – ha evidenziato – hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, anche se inizi male, puoi trovare una soluzione. Vedremo. Sono sicuro che avrò davanti partite molto, molto difficili. Cerco di concentrarmi su me stesso”.

“Giocare in Italia una motivazione in più”

“Giocare in Italia era una motivazione in più, così come sapere che quello era l’unico Masters 1000 che mi mancava. Il problema con questi tornei più lunghi è che, se ne salti uno, non perdi solo una settimana: stai fuori praticamente due settimane, ed è tantissimo tempo. E hai bisogno di arrivare qui con un buon numero di partite giocate – ha proseguito Sinner – Mi affido molto all’istinto e alle sensazioni del momento. Se sento un colpo, lo provo senza pensarci troppo – ha spiegato Jannik – Credo che sia un colpo molto importante e che stia diventando sempre più importante giocare lungo linea e cambiare direzione per primo. Dipende anche da contro chi giochi, e poi ovviamente dall’altra parte del campo si apre tutto lo spazio. Ma è molto importante, quindi se sento qualcosa, vado e provo”. Nella serata celebrativa per Gael Monfils, Sinner è tornato sul Philippe Chatrier per la prima volta dalla finale dell’anno scorso. “E’ stata una sensazione speciale. Come ho detto, questo è un torneo molto speciale per me e ogni anno è andata sempre meglio. L’anno scorso ci siamo andati molto vicini. Le sensazioni e il legame con il pubblico sono stati molto belli. C’erano tanti bambini, e questo mi piace davvero tanto. È stato molto emozionante rientrare in campo. Ovviamente ripenso ancora a quello che è successo – ha concluso ricordando la sconfitta in finale dell’anno scorso – ma provo comunque sensazioni molto positive“.