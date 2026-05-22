Delitto di Garlasco, la madre di Sempio: “Non posso dire con certezza che Stasi sia colpevole”

Sul delitto di Garlasco, tornano a parlare in tv i genitori del nuovo indagato, Andrea Sempio. Il padre, Giuseppe, insiste sull’innocenza del figlio. “Mio figlio è innocente, non ha fatto questo omicidio. Quel giorno era con me, questa cosa è stata detta, ridetta e scritta”. Sempio lo dice in una intervista a Quarto Grado, anticipata da Dentro la notizia, in onda su Canale 5. “Per me questa cosa qua, per così tanti anni diventa una cosa persecutiva che cerca di sgretolarti. Io personalmente sento che è una vigliaccata”, afferma.

In merito al filone di indagine sulla corruzione, Giuseppe Sempio sottolinea: “Io sono concentrato su mio figlio. Mio figlio è innocente e non ha ucciso Chiara Poggi. Mio figlio non era a Garlasco quel giorno”.

La madre di Sempio: “Non posso dire sicuramente che Stasi è colpevole”

“Da come vedo le cose adesso, sinceramente non posso dire sicuramente ‘Stasi è colpevole’. Mi auguro che si arrivi a una verità definitiva”. Così Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, in una intervista a Quarto Grado di cui Dentro la Notizia ha dato una anticipazione.

“Ci aspettavamo che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante – afferma – È una grandissima bufala, Andrea non è la persona descritta in questi capi d’accusa”.

Ferrari ripete ‘No’ quattro volte alla domanda se i soliloqui in auto del figlio possano essere delle ammissioni di colpevolezza. “Mio figlio è uscito alle 9.50, è rientrato prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti, completamente puliti, non era uno che era andato a commettere un omicidio“, ha aggiunto.