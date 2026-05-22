Sciopero autotrasportatori sospeso dopo le aperture del governo sui carburanti

Lo sciopero degli autotrasportatori che era in programma da lunedì 25 maggio per una settimana è sospeso. Lo annunciano i sindacati. “Ci sono le condizioni per la sospensione del fermo”, hanno detto le associazioni delle imprese di autotrasporto al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il governo. “Tutte le associazioni esprimono apprezzamento, ma ci prendiamo alcune ore di confronto con la categoria per vedere concretizzati gli interventi che ci hanno annunciato nel decreto che varerà il Cdm”, afferma Sergio Lo Monte, segretario di Unatras e di Confartigianato Trasporti.

Governo a imprese: “Sospensione versamenti fiscali per un mese”

Riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l’autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate dal governo alle imprese. “Difendere l’autotrasporto significa difendere il potere d’acquisto delle famiglie”, avrebbe detto la premier Giorgia Meloni introducendo la riunione, secondo quanto riferito dai presenti.

Ad autotrasporto altri 200 milioni sotto forma di credito d’imposta

Altri 200 milioni, che si sommano ai 100 già previsti nel primo decreto accise, a compensazione della perdite, da fruire sotto forma di credito di imposta. È una delle misure illustrate dal governo alle imprese dell’autotrasporto, secondo quanto riferito dai presenti all’incontro a Palazzo Chigi. Si tratta di fondi che andranno ai mezzi Euro 6 ed Euro 5.