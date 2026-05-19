Atp Amburgo 2026, Darderi OK all’esordio

Agli Atp Amburgo 2026 Luciano Darderi, numero 16 al mondo, supera brillantemente la prova contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, n.66 del ranking. Il tennista italiano, reduce dalla sconfitta in semifinale agli Internazionali d’Italia, ha vinto all’esordio sulla terra rossa di Germania imponendosi per 6-3, 7-6 in poco meno di due ore di gioco.
Nel primo set l’azzurro mette a segno tre break, cedendone due all’avversario. Nel secondo parziale, decisamente più equilibrato, i due atleti si fronteggiano fino allo scontro finale al tiebreak. La spunta Darderi, che agli ottavi se la vedrà contro il tedesco padrone di casa Yannick Hanfmann.
Niente da fare, invece, per il campione uscente Flavio Cobolli, eliminato a sorpresa dal peruviano Juan Ignacio Buse.