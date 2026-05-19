Ue, Angela Merkel alla Cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito: "La promessa di pace rimane"

Angela Merkel è tra i primi venti destinatari dell’Ordine al Merito Europeo, il nuovo riconoscimento istituito dal Parlamento europeo per premiare personalità che hanno contribuito in modo significativo all’integrazione e ai valori dell’Unione Europea.

Durante il suo intervento, l’ex cancelliera tedesca ha parlato soprattutto del tema della pace e delle nuove sfide per l’Europa. “La prima promessa fatta ai nostri Stati membri era la pace”, ha ricordato Merkel, spiegando che dopo l’invasione russa dell’Ucraina quella sicurezza “non può più essere data per scontata“. L’ex leader tedesca ha poi sottolineato come anche il cambiamento della strategia americana in materia di sicurezza stia spingendo l’Unione Europea a tornare a discutere di una difesa comune europea. Per Merkel, però, la promessa di pace resta il fondamento stesso del progetto europeo.