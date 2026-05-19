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martedì 19 maggio 2026

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Atp Amburgo 2026, Flavio Cobolli subito eliminato

Atp Amburgo 2026, Flavio Cobolli subito eliminato
Flavio Cobolli risponde all’avversario sulla terra rossa dell’Atp Amburgo 2026. (Foto: ValeriaWitters/picture-alliance/dpa/AP Images)
Redazione
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Il tennista arrivava al torneo in Germania da campione uscente

Agli Atp Amburgo 2026 finisce subito l’avventura di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 12 del ranking, ha perso all’esordio in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 contro il peruviano Juan Ignacio Buse, n. 57 Atp. Prima di questo match, non c’erano precedenti tra i due.

Cobolli si è presentato sulla terra rossa di Amburgo da campione in carica, motivo per cui l’eliminazione giunge doppiamente inaspettata. Per l’Italia in campo anche Luciano Darderi, già in azione dopo la sconfitta nella semifinale degli Internazionali d’Italia contro Ruud.

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