Atp Amburgo 2026, Flavio Cobolli subito eliminato

Agli Atp Amburgo 2026 finisce subito l’avventura di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 12 del ranking, ha perso all’esordio in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 contro il peruviano Juan Ignacio Buse, n. 57 Atp. Prima di questo match, non c’erano precedenti tra i due.
Cobolli si è presentato sulla terra rossa di Amburgo da campione in carica, motivo per cui l’eliminazione giunge doppiamente inaspettata. Per l’Italia in campo anche Luciano Darderi, già in azione dopo la sconfitta nella semifinale degli Internazionali d’Italia contro Ruud.