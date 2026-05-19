Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island: “Preparatevi”

Filippo Bisciglia stuzzica i fan di Temptation Island. Il conduttore del programma Mediaset ha pubblicato sui social un post e una storia per annunciare il ritorno del reality Mediaset con ascolti record. “Il motore è acceso, che bello”, ha scritto Bisciglia su Instagram a corredo di una sua foto con alle spalle la scritta Temptation Island.

Non solo, il conduttore ha anche pubblicato un video all’interno di una storia in cui si racconta: “Mi chiamo Filippo Bisciglia, vengo da Roma e da piccolo giocavo a tennis e guardavo programmi televisivi. Tanti anni fa iniziai a guardare un programma fighissimo e il mio sogno era quello di poterlo condurre: quel programma si chiamava, anzi si chiama: Temptation Island”, afferma l’artista. “Stiamo tornando, stiamo tornado. Preparatevi”, avverte Bisciglia.

Temptation Island, il format

Temptation Island è un programma televisivo che va in onda su Canale 5 basato sull’omonimo format statunitense. I concorrenti sono delle coppie non sposate e senza figli che per diverse settimane vengono ospitate in un villaggio: gli uomini e le donne vivono in gruppi separati e vengono tentati da diversi single. Il reality prevede poi un momento di confronto della coppia durante il quale viene mostrato quello che il partner ha fatto durante il soggiorno a “Temptation Island”.