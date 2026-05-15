Merz critica gli Usa: "Non consiglierei ai miei figli di andarci"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz prende le distanze dagli Stati Uniti e critica apertamente il clima sociale del Paese. Durante un intervento al Congresso cattolico di Würzburg, in Germania, Merz ha dichiarato che oggi non consiglierebbe ai propri figli di studiare o lavorare negli Usa. “Sono un grande ammiratore dell’America, ma la mia ammirazione al momento non sta crescendo”, ha detto il cancelliere. Merz ha parlato di un cambiamento profondo rispetto agli anni passati, sostenendo che anche le persone altamente istruite avrebbero oggi difficoltà a trovare lavoro negli Stati Uniti.