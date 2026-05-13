Internazionali Roma 2026, oggi sfida Darderi-Jodar ai quarti, in campo anche il doppio: orari e dove vederli in tv

Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma iniziano oggi, 13 maggio, i quarti di finale del singolare maschile. A rappresentare l’Italia ci sarà Luciano Darderi, reduce dall’impresa di ieri pomeriggio contro Alexander Zverev, campione uscente e numero 3 al mondo.

La sfida di oggi lo vedrà impegnato contro lo spagnolo Rafael Jodar, che si è già distinto all’Atp Madrid 2026 per essere approdato ai quarti, dove poi è stato eliminato da Jannik Sinner. Non ci sono precedenti tra l’azzurro, attuale numero 20 del ranking Atp, e l’avversario madrileno, quindi la sfida che si giocherà oggi è del tutto inedita.

Oltre a Darderi, sono altri due gli italiani impegnati sul campo. Iniziano infatti gli ottavi del doppio maschile: nel pomeriggio a calcare la terra rossa del Foro Italico sarà la coppia Bolelli-Vavassori, che cercheranno il pass per i quarti sfidando il duo britannico-svedese formato da Evan King e André Göransson.

Il programma degli italiani: gli orari

Doppio maschile, ottavi di finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori – Evan King e André Göransson: non prima delle 15.30

Singolare maschile, quarti di finale

Luciano Darderi-Rafael Jodar: non prima delle 20.30

Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma 2026

Tutti i match degli Internazionali si possono seguire in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. Inoltre ogni giorno Tv8 trasmette in chiaro un match del tabellone maschile. Le partite del tabellone femminile, invece, si possono vedere anche in chiaro su SuperTennis.