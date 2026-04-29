Rafael Jodar: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Jannik Sinner all’Atp Madrid 2026

Jannik Sinner sfida Rafael Jodar oggi, all’Atp Madrid 2026 per i quarti di finale. Il giovanissimo spagnolo, classe 2006, è uno tra i nomi più in ascesa nel panorama del tennis mondiale. Attualmente Jodar è 42esimo nel ranking Atp e ha esordito proprio nel 2026 nel massimo circuito professionistico, arrivando al terzo turno del torneo di Miami. Il 19enne spagnolo si è formato negli Stati Uniti, studiando alla University of Virginia. Ama il cemento e la resistenza mentale è la sua caratteristica principale, una forza che gli ha permesso l’impressionante scalata nel ranking Atp nell’ultimo anno. Jodar, infatti, è passato dalla posizione 687 alla 34 nel giro di pochi mesi.

Il record di Rafa Jodar

Il giovane spagnolo, allenato dal padre che porta il suo stesso nome, può già vantare uno straordinario record. Il talento di casa ha vinto ben 12 delle prime 13 partite giocate nel circuito su terra rossa e cerca il grande colpo contro il numero uno del mondo, complessivamente sono 17 le vittorie sui primi 25 incontri disputati nel circuito. Un dato che lo colloca davanti a mostri sacri come Nadal, Alcaraz, Sinner, Djokovic e Federer. Questi i numeri:

Rafael Jodar (17 vittorie) Joao Fonseca (15) Rafael Nadal (15) Carlos Alcaraz (14) Jannik Sinner (12) Novak Djokovic (12) Roger Federer (11)

La ‘benedizione’ di Sinner

“Jodar è un giocatore molto talentuoso, e credo che non sarà l’unica volta che ci affronteremo. Interessante giocare contro di lui qui, anche per avere indicazioni in vista dei tornei più importanti come Roma e il Roland Garros”. Così Jannik Sinner. “Mentalmente – continua Jannik – so che ogni giornata può essere difficile, anche contro Norrie mi sono complicato un po’ la vita. Non do niente per scontato. Le partite si possono perdere in un attimo, soprattutto adesso quando sono un po’ più stanco e faccio fatica a mantenere lo stesso livello per tutta la partita. D’ora in poi a Madrid diventa dura, stiamo sempre cercando di alzare l’asticella e sento che posso migliorare ancora. Mal che vada, ho fatto un altro quarto in un 1000, e non avendo giocato lo scorso anno sono tutti punti che entrano”, ha aggiunto.

Il pronostico

Le quote -si legge su Agipronews – però premiano nettamente Jannik, avanti a 1,11 su 888sport e 1,12 su Planetwin365, contro il 6,25 del classe 2006. Per quanto riguarda il risultato finale, il terzo 2-0 consecutivo di Sinner vale 1,40, mentre il successo in tre parziali di Jodar vola alto a 10,50.