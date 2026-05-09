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sabato 9 maggio 2026

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Internazionali Roma 2026, Jasmine Paolini affronta Elise Mertens – La diretta

Internazionali Roma 2026, Jasmine Paolini affronta Elise Mertens – La diretta
Jasmine Paolini risponde a un colpo dell’avversaria sulla terra rossa di Roma. (Alfredo Falcone/LaPresse)
Redazione
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La campionessa azzurra crede nell’approdo agli ottavi di finale

Agli Internazionali d’Italia 2026 ospitati a Roma, tutto pronto per la sfida tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens. L’azzurra, campionessa uscente, cerca di confermarsi dopo il trionfo del 2025 contro Coco Gauff. Tanti gli italiani oggi in campo: Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Sinner.

Paolini-Mertes, la diretta
Inizio diretta: 09/05/26 13:00
Fine diretta: 09/05/26 15:00
BREAK MERTENS! Belga avanti 3-2 nel primo set

Jasmine Paolini parte bene in questo quinto game, ma poi si fa sorprendere dall’avversaria, che si porta sul 40-30 e realizza il primo break del match.

Paolini-Mertens 2-2

Mertens risponde bene a Paolini. Di nuovo pareggio tra le due, dopo il 40-15 messo a segno dalla tennista belga.

Paolini-Mertens 2-1 nel primo set

Altro 40-30 per Paolini, che mantiene ancora il servizio. 2-1

Mertens agguanta il pareggio: 1-1

Immediata la risposta di Mertens, che infligge a sua volta un 40-30 a Paolini e trova il pareggio.

Paolini subito avanti nel primo set

Con un 40-30, Paolini mantiene il servizio nel primo game del primo set.

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