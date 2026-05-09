Internazionali Roma 2026, Jasmine Paolini affronta Elise Mertens – La diretta

Agli Internazionali d’Italia 2026 ospitati a Roma, tutto pronto per la sfida tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens. L’azzurra, campionessa uscente, cerca di confermarsi dopo il trionfo del 2025 contro Coco Gauff. Tanti gli italiani oggi in campo: Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Sinner.
Jasmine Paolini parte bene in questo quinto game, ma poi si fa sorprendere dall’avversaria, che si porta sul 40-30 e realizza il primo break del match.
Mertens risponde bene a Paolini. Di nuovo pareggio tra le due, dopo il 40-15 messo a segno dalla tennista belga.
Altro 40-30 per Paolini, che mantiene ancora il servizio. 2-1
Immediata la risposta di Mertens, che infligge a sua volta un 40-30 a Paolini e trova il pareggio.
Con un 40-30, Paolini mantiene il servizio nel primo game del primo set.