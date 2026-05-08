Home > Sport > Tennis > Internazionali Roma 2026, oggi l’esordio di Musetti e domani Sinner-Ofner: gli italiani in campo

Il carrarino sfida Mpetshi Perricard. Al Foro Italico anche Darderi-Hanfmann e Arnaldi De Minaur. Tra le donne Basiletti-Svitolina, Grant Mboko e Cocciaretto-Navarro

Gli Internazionali Roma 2026 entrano nel vivo, oggi venerdì 8 maggio inizia il secondo turno, con diversi italiani pronti a scendere in campo nella suggestiva cornice del Foro Italico, che ieri ha visto il primo allenamento – e il primo bagno di folla – per Jannik Sinner.

Primo match del torneo per Lorenzo Musetti, il carrarino se la vedrà contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Esordio anche per Luciano Darderi che, contro il tedesco Hanfmann, sogna di gioire insieme al pubblico di casa. Più arduo il compito di Matteo Arnaldi, che dovrà vedersela con un giocatore di livello superiore come Alex De Minaur. Scendono in campo anche le donne, con la sfida di Noemi Basiletti contro il colosso Svitolina. Partite complicate anche per Tyra Grant ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedranno con Victoria Mboko ed Emma Navarro. Sarà invece Sebastian Ofner il primo avversario di Jannik Sinner, nella giornata di sabato. Il tennista austriaco, numero 82 del ranking Atp, infatti all’esordio ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen, 42° nel ranking mondiale. Tra i due non ci sono precedenti.

Jannik Sinner's first opponent in Rome will be Sebastian Ofner! ⚔️#IBI26 pic.twitter.com/b9776J6v13 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026

Dopo il ko di Matteo Berrettini, anche Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno. Il tennista azzurro, numero 66 al mondo, ha ceduto in due set, con un doppio 6-3 in oltre un’ora e mezza di gioco, contro il peruviano Ignacio Buse, numero 62 del ranking Atp.

A dream debut for Nacho 🇵🇪✨



Buse takes out Sonego to collect his first win on his first appearance in Rome 👏#IBI26 pic.twitter.com/yrDVgMJ9kW — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026

Il programma degli italiani di oggi e gli orari

Matteo Arnaldi-Alex de Minaur (ore 11)

Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard (non prima delle 20.30)

Luciano Darderi-Yannick Hanfmann (da stabilire)

Elisabetta Cocciaretto-Emma Navarro (non prima delle 20.30)

Tyra Grant-Victoria Mboko (da stabilire)

Noemi Basiletti-Elina Svitolina (da stabilire)

Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma, anche in chiaro

I match degli Internazionali d’Italia di tennis sono trasmessi in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Now tv, e in chiaro su Tv8 alcune partite della giornata.