Internazionali Roma 2026, Berrettini subito fuori: Paolini tra gli italiani in campo – I risultati in diretta

Gli Internazionali di Roma 2026 entrano nel vivo oggi, 7 maggio 2026. Tanti gli italiani in campo a partire da Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il 30enne romano affronta al primo turno l’australiano Alexei Popyrin, mentre l’azzurra se la vedrà con Leolia Jeanjean. C’è un solo precedente tra le due, vinto dalla 30enne toscana sulla coetanea di Montpellier.

A familiar walk onto Centre Court 🇮🇹



Berrettini’s seventh Rome main draw #IBI26 | @atptour pic.twitter.com/TC5Vt95DCZ — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026

Sempre oggi in campo anche Mattia Bellucci, Federico Cinà e si giocherà anche il derby azzurro tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi. Nella sessione serale scenderà in campo Lorenzo Sonego. In serata anche l’esordio della numero uno al mondo Aryna Sabalenka, n.1 WTA, contro la due volte campionessa Slam Barbora Krejcikova.

Le partite degli italiani

Si parte sul Centrale con la sfida tra Matteo Berrettini e Popyrin, a seguire Jasmine Paolini (n.8 WTA) opposta alla francese Leolia Jeanjean (n.127 WTA).

Sulla BNP Paribas Arena il derby azzurro tra Luca Nardi (n.151 ATP, in tabellone con una wild card) e Andrea Pellegrino (n.155 nel ranking) e il match tra Mattia Bellucci (n.80 in classifica mondiale) e l’argentino Roman Andres Burruchaga (n.56 ATP).

Con inizio non prima delle 12, sulla BNP Paribas Arena si concluderà l’incontro tra Noemi Basiletti (n.427 WTA) e l’australiana Ajla Tomljanovic (n.88 WTA) sospeso per pioggia mercoledì sera sul punteggio di 5-3 a favore della giovane toscana.

sulla SuperTennis Arena, non prima delle 12, si parte con Federico Cinà (n.225 ATP), opposto al belga Alexander Blockx (n.36 nel ranking). A seguire, Francesco Maestrelli (n.112 ATP) sfida l’esperto spagnolo Roberto Bautista Agut (n.38 ATP ma ex top10). Gianluca Cadenansso (n.183 ATP, due posti sotto al proprio “best) oggi sarà alla primissima esperienza in un torneo del livello degli Internazionali BNL d’Italia, nel main draw grazie ad una wild card: il 21enne di Genova sfida l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.69 al mondo).

La sessione serale sul campo principale del Foro Italico vede l’esordio nel torneo 2026 di Lorenzo Sonego (n.66 ATP) contro il 21enne peruviano Ignacio Buse (n.62 ATP).

Matteo Berrettini vs Alexei Popyrin — Campo Centrale ore 11:00

Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean — Campo Centrale, non prima delle 13:00

Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse — Sessione serale

Campo Centrale Luca Nardi vs Andrea Pellegrino — BNP Paribas Arena

Mattia Bellucci vs Roman Andres Burruchaga — BNP Paribas Arena

Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic — BNP Paribas Arena, non prima delle 12:00 (match ripreso dopo sospensione per pioggia)

Federico Cinà vs Alexander Blockx — SuperTennis Arena, non prima delle 12:00

Francesco Maestrelli vs Roberto Bautista Agut — SuperTennis Arena

Gianluca Cadenasso vs Thiago Agustin Tirante — SuperTennis Arena

Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma, anche in chiaro

I match degli Internazionali d’Italia di tennis sono trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Now tv. Oggi sarà trasmessa in chiaro, su TV8 la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse, non prima delle 19.