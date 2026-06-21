MotoGP, Gp Repubblica Ceca 2026: vince Marc Marquez davanti a Ogura e Bagnaia

Marc Marquez conferma il suo straordinario stato di forma e conquista anche il Gran Premio di Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva, la terza stagionale, nella gara lunga del Motomondiale. Sul circuito ceco, il pilota della Ducati ha gestito la corsa con autorevolezza, tagliando il traguardo davanti ad Ai Ogura, pilota dell’Apriia Trackhouse, e a Pecco Bagnaia (vincitore della Sprint Race del sabato) che completa il podio con un importante terzo posto, nonostante una crisi di gomme nel finale.

Alle spalle dei primi tre si è classificato Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, autore di una prova solida che gli ha permesso di chiudere in quarta posizione con il giro veloce della gara. A seguire Joan Mir e Fermin Aldeguer, protagonisti di una gara regolare e senza particolari sbavature.

Più complicata la domenica di Jorge Martin, costretto a scontare due long lap penalty durante la corsa. Lo spagnolo è comunque riuscito a chiudere in nona posizione, limitando i danni in un weekend non semplice e approfittando così solo in parte dell’assenza del compagno di squadra Bezzecchi che conserva 8 lunghezze di vantaggio in classifica generale.

Non hanno invece concluso il Gran Premio Fabio Quartararo e Pedro Acosta, entrambi costretti al ritiro e fuori dalla lotta per le posizioni di vertice.

A rendere ancora più particolare il weekend di Brno è stata l’assenza del leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Il pilota italiano non ha preso parte alla gara dopo essere stato squalificato in seguito a un episodio avvenuto al termine della Sprint Race, quando avrebbe spinto e colpito un marshal dopo una caduta. Un provvedimento che ha inevitabilmente inciso sulla classifica del campionato e sulle dinamiche della lotta per il titolo.

Con il successo ottenuto in Repubblica Ceca, Marc Marquez rafforza ulteriormente le proprie ambizioni iridate e rilancia la sfida ai principali rivali in una stagione che si conferma sempre più combattuta. Il pilota spagnolo è distante ora “solo” quaranta punti dal pilota italiano dell’Aprilia Racing che resta fermo a quota 180.

La MotoGP tornerà in pista dal 26 al 28 giugno per il Gran Premio di Assen, uno degli appuntamenti più attesi del calendario mondiale.

Marquez: “Vittoria estremamente importante, io non mollo mai”

“E’ stata una vittoria estremamente importante, non vedevo l’ora di realizzarla. Voi sapete bene che non mollo mai. Nel finale la moto c’era ma io ero vuoto, ho cercato di tenere il passo e vedevo che Ogura non ne aveva abbastanza per starmi troppo vicino. Gli ultimi sei giri sono stati i più lunghi dell’anno, sono molto felice”. Così Marc Marquez, pilota della Ducati, dopo la vittoria nel Gp della Repubblica Ceca.

Bagnaia: “Le ho provate tutte ma fatto bel passo in avanti”

“Quando stavo davanti percepivo che il passo non era sufficiente. Le ho provate tutte e abbiamo migliorato la situazione delle vibrazioni rispetto a ieri, però forse era meglio quella di ieri. Quando ho visto che mi hanno superato ho sofferto un po’ la pressione all’anteriore e nel finale ho cercato di trovare il mio passo per tenere lontano Di Giannantonio”. Così il pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, dopo il terzo posto nel Gp della Repubblica Ceca. “Fatto comunque un bel paso avanti, bisogna continuare così”, ha concluso.

Ogura: “Felice per squadra, ora pensiamo alla prossima gara”

“Sono contento per il team, è stata dura penso di aver avuto un bel passo verso la fine ma Marquez ne aveva un po’ di più. La qualità del weekend è stata la migliore rispetto alle gare precedenti. Pensiamo alla prossima, ora è il momento di festeggiare”. Così il giapponese Ai Ogura, pilota dell’Aprilia Trackhouse, dopo il secondo posto nel Gp della Repubblica Ceca.