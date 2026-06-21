Palermo, auto travolge un gruppo di ciclisti: morta una donna

La vittima è Nicoletta Rusu, 41 anni. Feriti il marito e un amico, la Procura valuta l’omicidio stradale

Una tragedia si è consumata questa mattina sulla strada che conduce a Pioppo, frazione di Monreale, in provincia di Palermo, dove una donna di 41 anni, Nicoletta Rusu, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre era in bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava pedalando insieme al marito e ad alcuni amici quando il gruppo di ciclisti è stato investito da una Fiat 500X. Il veicolo, durante una manovra di sorpasso, avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente i ciclisti.

Per Nicoletta Rusu non c’è stato nulla da fare. La 41enne è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Il marito, presente al momento dell’incidente, è stato soccorso e trasportato in ospedale in stato di shock. Ferito anche un terzo ciclista, ricoverato con diverse fratture ma, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era Giuseppe Lucia. L’uomo è stato sottoposto all’alcol test e agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Gli esami sono stati disposti dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Palermo. I magistrati stanno esaminando gli elementi raccolti dagli investigatori e valutano la contestazione del reato di omicidio stradale. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesimo drammatico incidente che coinvolge ciclisti sulle strade italiane riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e della tutela degli utenti più vulnerabili della rete viaria.