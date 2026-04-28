Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta: in campo per il primo set

Jannik Sinner sfida Cameron Norrie per un posto nei quarti di finale dell’Atp Madrid 2026. Quello di Jannik, reduce dal successo contro il danese Moller, è il primo incontro della giornata sulla terra rossa spagnola. In giornata anche Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev.
Finisce 6-2 7-5 il match tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, per il numero 1 del mondo ora i quarti di finale.
Jannik Sinner si porta sul 6-5 e ora serve per il match
Jannik tiene il servizio e si porta sul 5-5
La fine del secondo set è vicina e Cameron Norrie ora conduce 5-4. Sinner alla battuta
Jannik perde il servizio al sesto game del secondo set e ora la situazione è di 3-3
Al quinto game Jannik strappa ancora il servizio a Norrie, e ora conduce 3-2 nel secondo set.
Il secondo set si apre senza scossoni, i due tennisti conservano il turno di battuta e al terzo game è Norrie a condurre 2-1.
Jannik Sinner porta a casa il primo set sul 6-2, nonostante qualche fastidio fisico il numero 1 del mondo è riuscito ad avere la meglio di Cameron Norrie.
Un Sinner non al top sembra non avere troppi problemi contro Norrie e al momento conduce 5-1
Jannik Sinner si porta sul 4-1 e ruba ancora il servizio a Norrie, nonostante una condizione fisica non al top. 4-1
Piccoli fastidi fisici per Jannik Sinner, dall’angolo lo invitano a vedere come va “punto per punto”. Intanto porta a casa il servizio e conduce 3-1.
Jannik porta a casa il terzo game del primo set togliendo il servizio a Norrie: 2-1, e ora Sinner al servizio.
Jannik risponde a Norrie e porta il primo set sull’1-1
Il primo turno di battuta tocca al britannico, che porta a casa il servizio senza problemi e tiene a zero Jannik Sinner.
Jannik Sinner e Cameron Norrie stanno per dare il via alla prima partita della giornata all’Atp Madrid 2026: tra il numero 1 del ranking mondiale e il veterano britannico, è il primo incrocio in assoluto.