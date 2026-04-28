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martedì 28 aprile 2026

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Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta: in campo per il primo set

Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta: in campo per il primo set
Jannik Sinner (AP Photo/Manu Fernandez)
LaPresse
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In giornata anche Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev

Jannik Sinner sfida Cameron Norrie per un posto nei quarti di finale dell’Atp Madrid 2026. Quello di Jannik, reduce dal successo contro il danese Moller, è il primo incontro della giornata sulla terra rossa spagnola. In giornata anche Musetti-Lehecka e Cobolli-Medvedev.

Sinner-Norrie
Inizio diretta: 28/04/26 11:09
Fine diretta: 28/04/26 14:00
Jannik Sinner vince e vola ai quarti!

Finisce 6-2 7-5 il match tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, per il numero 1 del mondo ora i quarti di finale.

Break di Jannik!

Jannik Sinner si porta sul 6-5 e ora serve per il match

5-5

Jannik tiene il servizio e si porta sul 5-5

Norrie conduce 5-4

La fine del secondo set è vicina e Cameron Norrie ora conduce  5-4. Sinner alla battuta

Controbreak di Norrie

Jannik perde il servizio al sesto game del secondo set e ora la situazione è di 3-3

Break di Sinner!

Al quinto game Jannik strappa ancora il servizio a Norrie, e ora conduce 3-2 nel secondo set.

2-1 Norrie

Il secondo set si apre senza scossoni, i due tennisti conservano il turno di battuta e al terzo game è Norrie a condurre 2-1.

6-2, Sinner vince il primo set

Jannik Sinner porta a casa il primo set sul 6-2, nonostante qualche fastidio fisico il numero 1 del mondo è riuscito ad avere la meglio di Cameron Norrie.

5-1

Un Sinner non al top sembra non avere troppi problemi contro Norrie e al momento conduce 5-1

Ancora break!

Jannik Sinner si porta sul 4-1 e ruba ancora il servizio a Norrie, nonostante una condizione fisica non al top. 4-1

3-1 Sinner, qualche fastidio fisico

Piccoli fastidi fisici per Jannik Sinner, dall’angolo lo invitano a vedere come va “punto per punto”. Intanto porta a casa il servizio e conduce 3-1.

E' subito break!
Jannik Sinner esulta dopo la vittoria di un punto contro Jiri Lehecka nella finale dei Miami Open 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Jannik porta a casa il terzo game del primo set togliendo il servizio a Norrie: 2-1, e ora Sinner al servizio.

1-1

Jannik risponde a Norrie e porta il primo set sull’1-1

1-0 Norrie

Il primo turno di battuta tocca al britannico, che porta a casa il servizio senza problemi e tiene a zero Jannik Sinner.

Tutto pronto pronto per l'inizio del match

Jannik Sinner e Cameron Norrie stanno per dare il via alla prima partita della giornata all’Atp Madrid 2026: tra il numero 1 del ranking mondiale e il veterano britannico, è il primo incrocio in assoluto.

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