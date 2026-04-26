Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026: avversari, orari e dove vederli in tv

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi, domenica 26 aprile, all’Atp Madrid 2026. I due italiani sono reduci dalle rispettive vittorie contro Benjamin Bonzi e Hubert Hurkacz. Soprattutto il numero 1 del mondo ha faticato più del previsto contro il tennista francese, che lo ha costretto al terzo set dopo aver vinto il primo al tie break. Jannik oggi sfida il norvegese Elmer Moller, mentre Lorenzo se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor.

Musetti-Griekspoor: precedenti, orario e dove vederla in tv

Musetti-Griekspoor si sono già incontrati 2 volte in carriera, e in entrambi i casi il tennista carrarino è uscito sconfitto dalla partita. L’ultima volta è accaduto proprio in Olanda, a Rotterdam nel 2024. Il match è programmato per le ore 11 e sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre in streaming sarà trasmesso su Now Tv e SkyGo.

Sinner-Moller: precedenti, orario e dove vederla in tv

Quella tra Sinner-Moller è una sfida inedita, il numero 1 del mondo e il tennista norvegese non si sono mai incontrati in carriera. La partita è fissata alle 16 ma potrebbe subire ritardi in caso i match precedenti dovessero andare per le lunghe. La partita sarà trasmessa in tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Now Tv e SkyGo.