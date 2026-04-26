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domenica 26 aprile 2026

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Attentato a Trump, spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca. Fermato un sospettato – La diretta

Attentato a Trump, spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca. Fermato un sospettato – La diretta
Donald Trump nei momenti successivi all’attacco alla cena con i giornalisti (AP Photo/Alex Brandon)
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Cole Tomas Allen, 31 anni, residente in un sobborgo di Los Angeles, è stato identificato dalle forze dell’ordine

Il presidente Donald Trump è stato fatto evacuare dalla cena di gala con i giornalisti alla Casa Bianca, alla quale erano presenti circa 2300 persone. Un uomo ha esploso diversi colpi, ferendo un agente, ed è stato successivamente fermato. L’uomo sospettato lavorava come insegnante e sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Lo riporta la Cnn. Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, è stato identificato dalle forze dell’ordine come l’uomo armato neutralizzato nei pressi del luogo in cui si era tenuta la cena a cui avevano partecipato il presidente Trump e altri funzionari. Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrive come insegnante part-time. Secondo il suo profilo LinkedIn, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica lo scorso anno. Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell’ottobre del 2024. 

Attentato a Trump
Inizio diretta: 26/04/26 10:08
Fine diretta: 26/04/26 23:00
Sanchez condanna attacco a Trump: "Violenza non è mai la strada"

“Condanniamo l’attacco che si è verificato questa notte contro il presidente Donald Trump. La violenza non è mai la strada. L’umanità avanzerà solo attraverso la democrazia, la convivenza e la pace”. Così su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Delcy Rodriguez: "Condanna per tentativo attentato a Trump"

“Condanniamo fermamente il tentativo di attacco contro il presidente Donald Trump e sua moglie, Melania Trump”. Così su X la presidente del Venezuela Delcy Rodriguez in un post dopo l’attentato alla cena di gala a Washington. “Porgiamo i nostri più sentiti auguri – afferma – a loro e a tutti i partecipanti alla cena dei corrispondenti. La violenza non è mai un’opzione per coloro che difendono i valori della pace”. 

Netanyahu: "Scioccato da tentato assassinio a Trump, sollevato sia illeso"

 Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un post su X si dice “scioccato dal tentato assassinio” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la cena di gala a Washington. “Sara e io – scrive – siamo rimasti scioccati dal tentativo di assassinio del Presidente @realDonaldTrump ieri sera a Washington, DC. Siamo sollevati che il presidente e la first lady siano al sicuro e illeso. Inviamo i nostri auguri di una completa e rapida guarigione all’agente di polizia ferito e rendiamo omaggio al Servizio Segreto degli Stati Uniti per la loro rapida e decisa azione”.

Media: Fbi perquisisce una casa del sospetto attentatore in California

Agenti dell’ Fbi si sono radunati fuori da un’abitazione a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, collegata al presunto attentatore al gala con il presidente Trump, Cole Allen. Lo riporta la Cnn, che riferisce di aver visto degli agenti nei pressi dell’abitazione. Sul posto è stato istituito un cordone di polizia e si sono radunati numerosi giornalisti e agenti delle forze dell’ordine

Von der Leyen: "Sollevata che Trump stia bene, non c'è posto per violenza"

“Sollevata nell’apprendere che il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump e tutti i partecipanti alla Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca sono al sicuro. La violenza non ha posto in politica, mai”. Lo scrive su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen dopo il tentato attentato alla cena di gala a Washington. Von der Leyen ringrazia poi “per l’azione rapida” la polizia e i soccorritori “che hanno garantito la sicurezza degli ospiti”. 

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