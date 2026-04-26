Attentato a Trump, spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca. Fermato un sospettato – La diretta

Il presidente Donald Trump è stato fatto evacuare dalla cena di gala con i giornalisti alla Casa Bianca, alla quale erano presenti circa 2300 persone. Un uomo ha esploso diversi colpi, ferendo un agente, ed è stato successivamente fermato. L’uomo sospettato lavorava come insegnante e sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Lo riporta la Cnn. Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, è stato identificato dalle forze dell’ordine come l’uomo armato neutralizzato nei pressi del luogo in cui si era tenuta la cena a cui avevano partecipato il presidente Trump e altri funzionari. Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrive come insegnante part-time. Secondo il suo profilo LinkedIn, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica lo scorso anno. Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell’ottobre del 2024.

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026