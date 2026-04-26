Fascismo, saluti romani a Dongo: antifascisti lanciano palloncini con sterco sui nostalgici

Alcune decine di militanti neofascisti hanno commemorato questa mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici gerarchi fascisti che in fuga con Mussolini verso la Svizzera, furono catturati e fucilati ottantuno anni fa a Dongo dai partigiani guidati da Walter Audisio, il 28 aprile 1945. Sul parapetto affacciato sul lago di Como i partecipanti hanno prima deposto i fiori, quindi, disposti in più file, hanno effettuato il rito del presente accompagnandolo con il saluto a braccio teso. Nella vicina piazza Giulio Paracchini, separati da un imponente schieramento delle forze dell’ordine, diverse centinaia di antifascisti hanno preso parte alla contromanifestazione promossa dall’Anpi, intonando “Bella Ciao” durante la cerimonia.

Al termine nella commemorazione con saluti romani da parte di una cinquantina di neofascisti dei gerarchi fucilati a Dongo, sono stati lanciati dai contestatori in presidio nella antistante piazza Paracchini alcuni gavettoni contenenti sterco. “Il saluto fascista è anticostituzionale”, hanno detto due antifascisti a Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti, il quale a sua volta ha replicato: “Prendo la denuncia e me ne vanto. Sono medaglie”.

Ilaria Salis al presidio antifascista

“Siamo qui perché la nostra Repubblica è antifascista e fondata sulla Resistenza. Il fascismo, come tutte le ideologie suprematiste e razziste, non deve avere diritto di cittadinanza. Non bisogna lasciare nessuno spazio ai neofascisti e a chi cerca di legittimare queste ideologie, non dovrebbero avere diritto di esistere in un paese che si definisce civile. Mi fa rabbia il tentativo di riscrivere la storia e legittimare ideologie che hanno promosso rastrellamenti, deportazioni e genocidi. C’è una sorta di normalizzazione anche per colpa di questo governo post fascista”. Lo ha detto, a margine del presidio antifascista a Dongo, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, dopo che in mattinata una cinquantina di nostalgici hanno commemorato i gerarchi fascisti fucilati nel paese lariano dal Cnl il 28 aprile 1945.