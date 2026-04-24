Lorenzo Musetti batte Hurkacz all’esordio dell’Atp Madrid 2026

Nel prossimo turno l’olandese Tallon Griekspoor (29), che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3, 6-4

Debutto vincente per Lorenzo Musetti al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il toscano, numero 9 del mondo e testa di serie n.6, ha battuto in due set il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 oggi sceso alla posizione numero 63, con il punteggio di 6-4, 7-6 (4) al secondo match point. Nel prossimo turno Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (29), che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3, 6-4