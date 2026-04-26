Milan-Juventus, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La 34esima giornata di Serie A continua oggi, domenica 26 aprile 2026, con il big match Milan-Juventus dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, che hanno visto – tra gli altri – trionfare il Napoli di Conte contro la Cremonese e la Roma a Bologna. Ecco tutti i risultati della 34esima giornata fino a ora:

Napoli-Cremonese 4-0

Parma-Pisa 1-0

Bologna-Roma 0-2

Hellas Verona-Lecce 0-0

La domenica sarà accesa soprattutto dalla sfida del Meazza tra Milan-Juventus, che potrebbe essere decisiva in ottica Champions League. Ma non sarà solo la sfida Allegri-Spalletti a tenere incollati agli schermi gli appassionati di tutta Italia. Oggi, infatti, scende in campo anche l’Inter capolista, ospite del Torino, in una partita che potrebbe avvicinare di un ulteriore passo la squadra di Chivu allo Scudetto. Ecco tutte le partite della domenica:

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Torino-Inter

Milan-Juventus

Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo:



Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

La partita è in programma alle 12.30 e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Genoa-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla

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Le parole di mister De Rossi in vista del match.



Guarda la conferenza 👉 https://t.co/WcnFZXptEp pic.twitter.com/FATNeywXQq — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 24, 2026

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Como:

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

La partita è in programma nel canonico orario delle 15, e sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

Chivu: “Sereni e consapevoli“

“Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto, al tempo stesso mancano ancora punti e partite per avvicinarci ancor più a quello che è stato il nostro sogno e uno dei nostri obiettivi”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino. “Serve l’atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti capendo i momenti fondamentali durante una gara”, ha aggiunto. Bastoni “si è allenato, è tornato e sta meglio. Ha ancora fastidio però stringe i denti, ha fatto un lavoro di condizionamento atletico questa settimana, ha cercato di fare anche delle cure che gli permettono di essere più sciolto. Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani. Per quanto riguarda le condizioni di Lautaro “sta migliorando, sta facendo un lavoro di riatletizzazione, la settimana prossima se tutto va normalmente dovrebbe rientrare col gruppo”, ha aggiunto.

Torino-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla

Domenica a tinte Nerazzurre 🖤💙 pic.twitter.com/JbQevoiHPu — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 26, 2026

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

La partita inizia alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky Sport, sui canali 201, 202, 213 e 251.

Allegri: “2° posto? Tutti concentrati su obiettivo Champions”

“Non è una partita snodo, ormai siamo alla fine. Per la matematica mancano sette punti (per la Champions, ndr), possono servirne un po’ meno ma questo lo vedremo cammin facendo. E’ una partita bella ma la più importante in questo finale di campionato è stata quella di domenica scorsa a Verona, perché venivamo da due sconfitte e i ragazzi sono stati molto bravi. Domani è una bellissima partita che ci consentirebbe di fare un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo“. Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus. “Obiettivo secondo posto? Io capisco tutto, l’arrivare secondi e battere la Juve, però io so solo una cosa: dobbiamo rimanere assolutamente concentrati, il nostro obiettivo è entrare tra le prime quattro. Poi faremo il massimo per arrivare secondi, se non ci riusciremo vuol dire che qualcuno avrà fatto meglio di noi. Noi non dobbiamo pensare all’evento singolo e al secondo posto, mancano cinque partite – ha concluso – L’importante è raggiungere il risultato, in questo momento bisogna solo essere concentrati su questo, tutti devono pensare solo a questo”.

Allegri talks:



⚔️ The opposition

📈 Objectives

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“E’ normale che dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare, ormai manca un mese alla fine della stagione. L’anno prossimo sicuramente partiremo da una buona base, con la società c’è sempre un confronto aperto e uno scambio di idee. Comunque una base solida l’abbiamo, il Milan ha una rosa formata da ottimi giocatori sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto morale, da lì dobbiamo ripartire. Parlare ora di mercato non serve a niente, anche perché in questi momenti sei preso dal finale di stagione e dall’obiettivo che hai là davanti – ha proseguito – Sicuramente non possiamo raggiungerlo domani aritmeticamente, poi una volta che avremo raggiunto l’obiettivo saremo tutti più lucidi nel valutare le cose”.

“E’ sempre Milan-Juventus, è una partita meravigliosa, una delle più importanti del campionato, soprattutto in un momento in cui sia noi che loro ci giochiamo un posto nelle prime quattro posizioni. Loro sono cresciuti molti, credo che l’arrivo di Spalletti gli abbia dato qualcosa in più, stanno facendo un ottimo campionato. Yildiz? Ha qualità importanti, in quel momento credo che la Juve abbia lavorato molto bene dall’attività di base fino alla seconda squadra, il merito (di averlo lanciato, ndr) non è mio ma di chi li ha tirati su dai 10 ai 18 anni, tutto sta nel lavoro al di sotto della prima squadra. E io credo che lui possa fare ancora molto meglio”.

Milan-Juve: probabili formazioni, orario e dove vederla

Trasferta a Milano ⚪️⚫️



🇮🇹 Serie A

🗓️ 34ª giornata

🆚 Milan

⏰ 20:45 CEST

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Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti

La partita Milan-Juve è prevista per le 20.45 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Dazn,