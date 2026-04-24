Sinner-Bonzi oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta: ora il tie break del primo set

Ottimo l’esordio di Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set il polacco Hurkacz

Sinner-Bonzi è l’esordio del numero 1 del ranking all’Atp Madrid 2026. Il campione azzurro, reduce dalla vittoria sulla terra rossa di Montecarlo, cerca il pass per il turno successivo contro il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo, che Jannik ha incontrato 3 volte in carriera centrando 3 successi. Ottimo l’esordio di Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set il polacco Hurkacz.