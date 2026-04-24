Sinner-Bonzi oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta: ora il tie break del primo set

Sinner-Bonzi è l’esordio del numero 1 del ranking all’Atp Madrid 2026. Il campione azzurro, reduce dalla vittoria sulla terra rossa di Montecarlo, cerca il pass per il turno successivo contro il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo, che Jannik ha incontrato 3 volte in carriera centrando 3 successi. Ottimo l’esordio di Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set il polacco Hurkacz.
Sarà tie break, 6-6.
Ancora Bonzi in vantaggio, 6-5. Ora Jannik serve per restare nel match
Ancora parità, 5-5 al decimo game
Benjamin Bonzi chiude il nono game sul 5-4
La partita non si accende, entrambi i tennisti conservano il turno di battuta. Sinner chiude così l’ottavo game sul 4-4.
Jannik Sinner ancora vicino al break, ma Benjamin Bonzi riesce ancora ad annullare ben due punti sul 40-15 e a chiudere il game sul 4-3.
Jannik Sinner risponde colpo su colpo e chiude sul 3-3
Benjamin Bonzi non fallisce un turno di servizio e continua a portare a casa il game che lo vede in battuta. 3-2
Sinner riporta la partita sul 2-2
Bonzi rimonta dallo 0-40, annulla tre palle break e si porta sul 2-1
Jannik ristabilisce la parità e porta il primo set sull’1-1.
Il primo servizio del match è per il francese, che conserva il turno di battuta e chiude il primo game. 1-0
Dopo un primo giorno nero per i tennisti azzurri, quattro sconfitte su quattro senza vincere un set, l’Italia oggi scende in campo al Masters 1000 di Madrid con i suoi due punti giocatori più forti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (che ha battuto Hurkacz). Per il numero uno del mondo esordio agevole in quota contro il francese Benjamin Bonzi: come riporta Agipronews, si gioca a 1,01 su William Hill il passaggio del turno di Sinner contro il 17,00 dell’impresa del suo avversario, sempre battuto nei tre precedenti, con l’ultimo però datato 2023. Jannik Sinner va in campo per la storia: con un titolo anche in Spagna sarebbe il primo tennista di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Opzione alla portata per i betting analyst di Betflag che quotano 1,50 il successo di Jannik, seguito in quota da Alexander Zverev, lontano però a 9 volte la posta. Proprio la sfida Sinner-Zverev per la quarta volta consecutiva in un 1000, è la finale più accreditata in lavagna a 5,25.