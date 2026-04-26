Chernobyl, a Slavutych la cerimonia per ricordare il sacrificio dei 'liquidatori'

Nella città di Slavutych in Ucraina, i cittadini hanno reso omaggio agli uomini e alle donne che hanno avuto il compito di ripulire il luogo del peggior incidente nucleare della storia a Chernobyl. La gente è accorsa da diverse parti della città per deporre candele su un grande simbolo di pericolo radioattivo, in occasione del 40° anniversario del disastro. La commemorazione di mezzanotte ha reso omaggio non solo alle vittime dell’incidente, ma a tutti coloro che hanno rischiato la vita per contenerne le conseguenze. Soldati, vigili del fuoco, ingegneri, minatori e medici furono convocati da tutta l’allora Unione Sovietica in seguito al disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986. Erano conosciuti come “liquidatori”, termine dell’era sovietica per indicare coloro incaricati di risolvere un problema. Nel corso di quattro anni, 600.000 persone hanno partecipato alla pericolosa operazione di bonifica — molte delle quali avevano scarsa consapevolezza dei pericoli che andavano ad affrontare. Trenta lavoratori sono morti a causa dell’esplosione o per malattia da radiazioni acute nel giro di pochi mesi. L’incidente ha inoltre esposto milioni di persone nella regione a livelli pericolosi di radiazioni. Slavutych, vicino al confine con la Bielorussia, è stata costruita dopo la catastrofe per ospitare i lavoratori evacuati dalla vicina centrale nucleare e le loro famiglie.