Benjamin Bonzi: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Sinner a Madrid

Ventinove anni, nato a Nimes, in Francia, n°104 del mondo. Parliamo di Benjamin Bonzi, il prossimo avversario di Jannik Sinner all’esordio all’Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione. Il transalpino arriva a questo appuntamento dopo aver vinto il primo turno contro il connazionale Titouan Droguet per 6-7 7-6 6-4.

Chi è Benjamin Bonzi

Bonzi è nato a Nimes il 9 giugno 1996. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di sei anni e a 17 (nel 2014) ha vinto il torneo di doppio del Roland Garros Junior assieme a Quentin Halys. Professionista dal 2015, nel 2022 è entrato nella Top 50 e a febbraio 2023 ha raggiunto la posizione n°42, suo best ranking. Nel 2024 ha vinto il suo primo torneo Atp a Metz dopo essere partito dalle qualificazioni.

Il palmarès

Atp 250 Metz 2024, titolo

Atp 250 Marsiglia 2023, finale

Atp 250 Pune 2023, finale

Sinner-Bonzi, i precedenti

Bonzi e Sinner si sono affrontati tre volte in precedenza e in tutte e tre le occasioni ha vinto l’altoatesino.

Atp 500 Rotterdam 2023, Sinner ha vinto 6-2 3-6 6-1

Masters 1000 Indian Wells 2022, Sinner ha vinto 7-6 3-6 6-4

Roland Garros 2020, Sinner ha vinto 6-2 6-4 6-4

Secondo i bookmaker l’azzurro dovrebbe vincere agevolmente contro il francese. Come riporta Agipronews, si gioca a 1,01 su William Hill il passaggio del turno di Sinner contro il 17,00 dell’impresa del suo avversario, sempre battuto nei tre precedenti, con l’ultimo però datato 2023.