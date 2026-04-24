Libano, l'Italia sostituisce il crocifisso distrutto da un soldato israeliano

L’Italia ha sostituito il crocifisso distrutto da un soldato israeliano in un villaggio cristiano libanese. Un video girato mercoledì mostra i caschi blu italiani mentre installano il nuovo crocifisso, accompagnati dall’ambasciatore della Santa Sede in Libano, l’arcivescovo Paolo Borgia. La deturpazione ha suscitato la condanna internazionale. L’esercito israeliano si sarebbe offerto di sostituire l’immagine sacra, ma la famiglia proprietaria del terreno su cui si trovava il crocifisso avrebbe rifiutato. Il nuovo simbolo è stato eretto nel corso di una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato il clero, i residenti locali e i caschi blu. Giorgia Meloni ha definito il gesto dei militari italiani come “un potente messaggio di pace, speranza e dialogo”. Nel frattempo, l’esercito di Tel Aviv ha dichiarato che i due soldati coinvolti nell’incidente saranno tenuti in detenzione militare per un mese.