Crans Montana, Tajani: “Ricovero feriti? Ovvio che non paghiamo”

“Se confermo che l’Italia non pagherà alla Svizzera le spese del ricovero dei feriti italiani nell’incendio di Crans-Montana come dichiarato dall’ambasciatore a Berna Cornado? Mi pare che sia ovvio che non paghiamo. La responsabilità è soltanto di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c’è alcuna responsabilità italiana quindi devono pagare gli svizzeri”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento in occasione dei 50 anni del Ppe a Roma.