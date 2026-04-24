Mondiali 2026, Trump: "Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto"

“Non ci sto pensando molto”. Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista su cosa pensasse dell’ipotesi di partecipazione dell’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali di calcio, come proposto dal suo inviato speciale, Paolo Zampolli, secondo quanto riportato dal Financial Times. “Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all’Iran, ndr) che non possono venire”, ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, presente nello Studio Ovale. “Tuttavia, non so da dove provenga questa voce”, ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma “non vogliamo persone legate ai pasdaran”, ha concluso.