Sinner all’Atp Madrid 2026: “Il forfait di Alcaraz non ha influito sulla mia presenza”

“Il forfait di Alcaraz non ha condizionato la mia decisione di essere qui. Giocare a Madrid è un’opportunità per capire meglio come adattarmi a queste condizioni”. Così Jannik Sinner parla a Sky Sport alla vigilia dell’Atp Madrid 2026.

“So cosa ho fatto negli ultimi tre tornei – ha aggiunto – è stata una lunga tirata, ma fisicamente mi sento abbastanza bene. Un po’ di stanchezza c’è ed è normale”. Poi Sinner parla delle critiche: “Sono bravo a non ascoltare nessuno, solo io so quanto lavoro c’è dietro. È stato un periodo positivo con tante partite vinte, ma so che la stagione può cambiare in un attimo. Non mi esalto quando vinco e non mi butto giù quando perdo”.

Atp Madrid 2026: gli avversari degli italiani