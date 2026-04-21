Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 21 aprile 2026

Ultima ora

Sinner all’Atp Madrid 2026: “Il forfait di Alcaraz non ha influito sulla mia presenza”

Sinner all’Atp Madrid 2026: “Il forfait di Alcaraz non ha influito sulla mia presenza”
Jannik Sinner a Miami (Foto AP/Rebecca Blackwell)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover
,

Il numero 1 del mondo alla vigilia del torneo: “Non mi esalto quando vinco e non mi butto giù quando perdo”

Il forfait di Alcaraz non ha condizionato la mia decisione di essere qui. Giocare a Madrid è un’opportunità per capire meglio come adattarmi a queste condizioni”. Così Jannik Sinner parla a Sky Sport alla vigilia dell’Atp Madrid 2026.

So cosa ho fatto negli ultimi tre tornei – ha aggiunto – è stata una lunga tirata, ma fisicamente mi sento abbastanza bene. Un po’ di stanchezza c’è ed è normale”. Poi Sinner parla delle critiche: “Sono bravo a non ascoltare nessuno, solo io so quanto lavoro c’è dietro. È stato un periodo positivo con tante partite vinte, ma so che la stagione può cambiare in un attimo. Non mi esalto quando vinco e non mi butto giù quando perdo”.

Atp Madrid 2026: gli avversari degli italiani

  • Jannik Sinner bye / 2° turno vs qualificato
  • Lorenzo Musetti bye / 2° turno contro Hubert Hurkacz (POL)/qualificato
  • Flavio Cobolli bye / 2° turno contro Ugo Carabelli (ARG)/Gael Monfils (FRA)
  • Luciano Darderi bye /2°turno contro Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (ARG) 
  • Lorenzo Sonego contro qualificato
  • Mattia Bellucci contro Damir Dzumhur
  • Matteo Berrettini contro Raphael Collignon
  • Federico Cinà contro Alex Michelsen (USA)
© Riproduzione Riservata