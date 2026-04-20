Atp Madrid 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

Il Masters 1000 di Madrid, al via mercoledì 22 aprile, apre i battenti con il sorteggio del tabellone principale. Gli occhi sono puntati sul numero 1 al mondo Jannik Sinner, anche per via dell’assenza per infortunio dell’idolo di casa Carlos Alcaraz, che dopo il bye nel primo turno farà il suo esordio contro un qualificato. Si va verso un ottavo contro Tommy Paul e un quarto contro Alex De Minaur o Andrey Rublev, ma in questa sezione potrebbe sparigliare le carte Joao Fonseca. La semifinale potrebbe vedere il derby contro Lorenzo Musetti.

Il toscano, numero 9 al mondo e sesta testa di serie a Madrid, avrà invece un tabellone più complicato. Dopo il bye, nel secondo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e un qualificato. Nei quarti sulla sua strada dovrebbe esserci l’americano Ben Shelton, che ha appena conquistato il titolo a Monaco di Baviera. In semifinale come detto il possibile incrocio con Sinner

Altro azzurro molto atteso è Flavio Cobolli, reduce dalla finale di Monaco di Baviera. Il numero 10 del tabellone se la vedrà nel secondo turno con il vincente della sfida tra il francese Gael Monfils e l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Negli eventuali ottavi potrebbe toccargli il russo Daniil Medvedev mentre nei quarti c’è la possibile sfida con il numero 2 del tabellone, Alexander Zverev.

Luciano Darderi, n.22 ATP, torna a Madrid per il terzo anno consecutivo. Potrebbe incrociare nel suo percorso i fratelli Cerundolo: prima Juan Manuel, poi al terzo turno Francisco, numero 16 del tabellone, che l’ha sconfitto in finale a Rio. Siamo nell’ottavo di Felix Auger-Aliassime, numero 3 del tabellone, testa di serie più alta del terzo quarto, proiettato verso un quarto di finale contro il kazako Alexander Bublik.

Lorenzo Sonego, n. 62 ATP, ha vinto due sole partite in quattro precedenti partecipazioni a Madrid, e punta a qualificarsi per la prima volta al terzo turno. Per riuscirci dovrà battere un qualificato poi, in caso di successo, il francese Arthur Rinderknech (numero 22 del tabellone). Al terzo turno possibile scontro con Andrey Rublev (testa di serie numero 9).

Per quanto riguarda Matteo Berrettini: al primo turno la sfida al belga Raphael Collignon (71) che l’azzurro ha sconfitto nella semifinale di Coppa Davis l’anno scorso a Milano. Non fortunatissimo nel sorteggio, in caso di successo il romano giocherà al secondo turno contro il campione di Monaco di Baviera, Ben Shelton.

Per quanto riguarda gli altri azzurri nel tabellone principale: Federico Cinà, numero 205 del mondo, in tabellone con una wild card, debutta contro Alex Michelsen (37, nessun precedente) nel match che determinerà il primo avversario di Diallo. Mattia Bellucci, n. 78 del mondo debutterà con il bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del mondo. L’azzurro è nello spicchio di tabellone più vicino a Musetti, che potrebbe incrociare al terzo turno.

Ecco nel dettaglio i primi avversari degli italiani

Jannik Sinner bye / 2° turno vs qualificato

Lorenzo Musetti bye / 2° turno contro Hubert Hurkacz (POL)/qualificato

Flavio Cobolli bye / 2° turno contro Ugo Carabelli (ARG)/Gael Monfils (FRA)

Luciano Darderi bye /2°turno contro Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Lorenzo Sonego contro qualificato

Mattia Bellucci contro Damir Dzumhur

Matteo Berrettini contro Raphael Collignon

Federico Cinà contro Alex Michelsen (USA)

Gli italiani nelle qualificazioni

Sono quattro invece gli italiani nel tabellone delle qualificazioni che puntano al main draw. Il 29enne Andrea Pellegrino, n.130 ATP, debutta contro lo statunitense Martin Damm, n.126 del ranking e 24esima testa delle qualificazioni mentre Stefano Travaglia, n.141 del ranking, deve vedersela invece con il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.120 ATP e sesta testa di serie.

Gli altri due azzurri sono Francesco Maestrelli, n.112 ATP e 16esima testa di serie che trova dall’altra parte della rete il norvegese Nikolai Budkov Kajev, n.140 del ranking, e Matteo Arnaldi, n.103 del ranking e 14esima testa di serie, che fa il suo esordio contro il serbo Dusan Lajovic, n.138 ATP.

Ecco le sfide nel dettaglio