Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 21 aprile 2026

Ultima ora

Iran, forze Usa abbordano una petroliera nell'Oceano Indiano

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

(LaPresse) Le forze statunitensi hanno abbordato una petroliera soggetta a sanzioni per contrabbando di greggio iraniano in Asia. La Tifani – definita “apolide” dal Pentagono nonostante fosse una nave battente bandiera del Botswana – trasportava petrolio nell’Oceano Indiano tra lo Sri Lanka e l’Indonesia. Il dipartimento della Difesa Usa, tuttavia, non ha specificato dove o a che ora la nave sia stata abbordata. Si tratta dell’ultima mossa di Washington, in guerra contro l’Iran, per fermare qualsiasi nave legata a Teheran o sospettata di trasportare rifornimenti che potrebbero aiutare il governo della Repubblica islamica.