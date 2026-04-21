Iran, forze Usa abbordano una petroliera nell'Oceano Indiano

(LaPresse) Le forze statunitensi hanno abbordato una petroliera soggetta a sanzioni per contrabbando di greggio iraniano in Asia. La Tifani – definita “apolide” dal Pentagono nonostante fosse una nave battente bandiera del Botswana – trasportava petrolio nell’Oceano Indiano tra lo Sri Lanka e l’Indonesia. Il dipartimento della Difesa Usa, tuttavia, non ha specificato dove o a che ora la nave sia stata abbordata. Si tratta dell’ultima mossa di Washington, in guerra contro l’Iran, per fermare qualsiasi nave legata a Teheran o sospettata di trasportare rifornimenti che potrebbero aiutare il governo della Repubblica islamica.