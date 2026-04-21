Papa Francesco, Mattarella: “Instancabile portatore di pace”

“Papa Francesco è stato instancabile portatore del messaggio di pace e di amore. Sentiva su di sé la responsabilità incomprimibile del suo alto magistero e, probabilmente, anche l’acuirsi delle tensioni internazionali che rischiano di allontanare il mondo dagli ideali di pace, accoglienza, comprensione, diritto, dialogo e rispetto reciproco, così come viene ammonito con forza e autorevolezza da Leone XIV”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda Papa Francesco a un anno dalla scomparsa. Mattarella ricorda Papa Francesco con un intervento su L’Osservatore Romano. “Il popolo italiano custodisce con affetto e gratitudine la memoria della sua figura e del suo insegnamento”, scrive ancora il Capo dello Stato che continua: “Il suo pontificato ha attraversato stagioni difficili della vita internazionale e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’umanità, nella vita della Chiesa, nella coscienza dei costruttori di pace, di chi ha fame e sete di giustizia, delle donne e degli uomini di buona volontà. Vescovo di Roma, guida della Chiesa cattolica universale, la voce di Francesco è stata autorevole e ascoltata oltre ogni confine geografico, religioso e culturale. Con il coraggio morale e spirituale che lo contraddistingueva, ha richiamato con vigore la dignità della persona, la responsabilità verso i più fragili, il valore del dialogo, la centralità della pace”.

Leone XIV: “Raccogliamo sua eredità promuovendo fratellanza”

“Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne”. Così Papa Leone XIV ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X.

Meloni: “Figura che ha segnato profondamente nostro tempo”

“Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall’Italia – la prima volta per un Pontefice – è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale. Grazie di tutto Papa Francesco”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Tajani: “Esempio di una fede vissuta con umanità e coraggio”

“Un anno dalla scomparsa di Papa Francesco. Ricordiamo il suo pontificato nel segno del dialogo, della solidarietà e dell’attenzione verso gli ultimi. L’esempio di una fede vissuta con umanità e coraggio. Rivolgiamo anche a lui una preghiera per la pace”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani.

Cei: “Ci ha dato il coraggio di sognare”

“Ci ha dato il coraggio di sognare”. Così la Cei, Conferenza Episcopale Italiana, ricorda Papa Francesco a un anno da una morte. La Cei ricorda Bergoglio sul proprio sito pubblicando la prefazione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente dei vescovi italiani, al volume ‘Con volto di mamma. Discorsi e interventi alla Chiesa italiana’ (Libreria Editrice Vaticana, 336 pagine, 20 euro, in libreria nei prossimi giorni). Il testo raccoglie gli interventi di Papa Bergoglio alle Assemblee Generali, i messaggi, i discorsi rivolti nelle varie occasioni di incontro con i cattolici e la società italiana. Tra i vari contributi, il discorso al Convegno ecclesiale di Firenze nel novembre 2015, dal quale è stato tratto il titolo del volume.