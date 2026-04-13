Ranking Atp live, oggi Sinner n.1 ma Alcaraz punta al controsorpasso: ecco quando

Un tuffo in piscina dalla piattaforma di 10 metri. Così Jannik Sinner ha festeggiato il primo titolo Masters 1000 sul rosso, all’Atp Montecarlo 2026, e il ritorno alla posizione di numero 1 del mondo. A osservarlo c’era anche il rivale Carlos Alcaraz, appena battuto e scavalcato in classifica.

Sinner ha superato anche le sue settimane da numero 1: inizia oggi la numero 67 contro le 66 dello spagnolo, ed eguagliato i suoi titoli nei Masters 1000. Essendo usciti i 50 punti dell’Atp 500 di Halle 2025, Sinner ha un margine di 110 punti su Alcaraz che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l’anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1.

How Jannik Sinner overcame Alcaraz to win the Monte-Carlo title 🤝



Full match report: https://t.co/eqA0IRidjH#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/0D8FYnkqSq — ATP Tour (@atptour) April 12, 2026

Musetti perde quattro posizioni: ora è numero 9

Scivola invece fuori dalla Top 5, alla posizione numero 9, Lorenzo Musetti che non ha confermato la finale raggiunta l’anno scorso. Il suo percorso si è interrotto contro il monegasco Valentin Vacherot, che è arrivato fino in semifinale senza sfigurare contro Carlos Alcaraz ed è entrato per la prima volta in Top 20: festeggia oggi il best ranking alla posizione numero 17.

Tra gli attuali Top 100 hanno raggiunto il best ranking questa settimana anche il francese Terence Atmane (41), lo statunitense Ethan Quinn (50), il teenager spagnolo Rafael Jodar (55), l’argentino Burruchaga (61), il belga Alexander Blockx (71) e il croato Dino Prizmic (87).

Il ranking degli italiani

L’Italia archivia la settimana di Montecarlo con la gioia per il successo di Sinner, che ha vinto in carriera un titolo ogni 4,9 grandi tornei giocati, come Pete Sampras, e con qualche rimpianto per le eliminazioni di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che rimane numero 3 d’Italia e 16 del mondo. Alle spalle dei tre Top 20 e dei sette Top 100 italiani, spicca il balzo in avanti di ben 62 posizioni di Stefano Napolitano, n. 240 Atp questa settimana, grazie ai punti per la finale raggiunta al Challenger di Città del Messico. Ma può salire ancora perché il match per il titolo è stato interrotto e si concluderà oggi.

Ranking Atp: la top 20

(+1) Jannik Sinner (ITA) 13350 punti (-1) Carlos Alcaraz (ESP) 13240 (=0) Alexander Zverev (GER) 5555 (=0) Novak Djokovic (SRB) 4710 (+2) Félix Auger-Aliassime (CAN) 4100 (+2) Ben Shelton (USA) 3900 (-1) Alex de Minaur (AUS) 3895 (+1) Taylor Fritz (USA) 3870 (-4) Lorenzo Musetti (ITA) 3625 (=0) Daniil Medvedev 3560 (=0) Alexander Bublik (KAZ) 3445 (=0) Casper Ruud (NOR) 2625 (=0) Jiri Lehecka (CZE) 2540 (=0) Karen Khachanov 2410 (=0) Andrey Rublev 2350 (=0) Flavio Cobolli (ITA) 2320 (+6) Valentin Vacherot (MON) 2168 (=0) Tommy Paul (USA) 2065 (=0) Francisco Cerundolo (ARG) 2020 (=0) Frances Tiafoe (USA) 1965

Ranking Atp: la top 20 degli italiani