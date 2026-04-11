Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederlo

Torna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026. Sinner, attuale numero 2 del mondo, arriva a questo match dopo la convincente vittoria di ieri nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto in un’ora e 32 minuti con il punteggio di 6-3, 6-4. Tutt’altro match rispetto a quello degli ottavi contro il ceco Machac, che lo aveva messo in difficoltà strappandogli addirittura un set dopo che l’azzurro ne aveva vinti 37 consecutivi nei Masters 1000. Complice anche un fastidio alla schiena che invece ieri, contro il canadese numero 7 del mondo, non è riapparso.

Il tedesco, attuale numero 3 del mondo, arriva al match con Sinner dopo aver eliminato nei quarti il giovane fenomeno brasiliano Joao Fonseca, non senza dover lottare e chiudendo al terzo set con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-3.

Nell’altra semifinale si affrontano il numero 1 del mondo, e campione in carica a Montecarlo, Carlos Alcaraz, che ieri ha avuto ragione di Bublik con un facile 6-3, 6-0, e la sorpresa del torneo, il giocatore di casa, Valentin Vacherot, che ha scalato le classifiche negli ultimi mesi ed è ora numero 23. Nei quarti il monegasco ha sconfitto il numero 6 del mondo, De Minaur, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, e potrebbe rivelarsi un cliente ostico per il fenomeno spagnolo.

This final quartet is SOMETHING ELSE! 🤯



Who is making the @ROLEXMCMASTERS trophy showdown?#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/lpuw1jgHjH — ATP Tour (@atptour) April 10, 2026

Sinner-Zverev: i precedenti

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono sfidati in 12 precedenti, con l’altoatesino in vantaggio 8-4. Nell’ultimo incontro, Sinner ha sconfitto Zverev in due set nella semifinale dell’ultimo Masters 1000 di Miami.

Sinner-Zverev: orario e dove vederlo

La sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle 13.30. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali SkySport. Si potrà inoltre seguire in streaming sull’app SkyGo e su Now.