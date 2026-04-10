Atp Montecarlo 2026, Alcaraz in semifinale: battuto Bublik

Il numero 1 al mondo raggiunge Sinner e al prossimo turno sfiderà uno tra Vacherot e De Minaur

Carlos Alcaraz accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, proprio come è riuscito anche a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto in due set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-0 in poco più di un’ora. Al prossimo turno lo spagnolo se la vedrà con il vincente della sfida tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex De Minaur.

Alcaraz: “Bublik giocatore anarchico, ho dovuto dare il massimo”

“Sono riuscito subito a togliere il servizio a Bublik, ma poi ho perso la sensazione sulla palla, ho dovuto correre tanto e dare il massimo. Mi sono salvato in un paio di situazioni che mi hanno dato fiducia. Bublik è un giocatore anarchico, ho giocato una partita solida. Spero di vincere ancora e sono contento di aver vinto la mia 300esima partita in Atp”, ha dichiarato Alcaraz dopo aver ottenuto il pass per la semifinale.