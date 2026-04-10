Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 10 aprile 2026

Ultima ora

Sinner-Auger Aliassime all’Atp Montecarlo 2026, vittoria in due set. L’azzurro in semifinale

Sinner-Auger Aliassime all’Atp Montecarlo 2026, vittoria in due set. L’azzurro in semifinale
Jannik Sinner immortalato dopo un servizio. (Foto: Instagram, Jannik Sinner)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Al prossimo turno, l’altoatesino sfiderà Zverev

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L’azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 32′. Ieri aveva sconfitto a fatica il ceco Machac, accusando dei dolori alla schiena.

Ora Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev.

Sinner: “Un passo in avanti, sapevo che dovevo migliorare il servizio”

Un passo in avanti oggi, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio, sono contento del risultato. Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. Vediamo domani, sono felice di essere tornato in semifinale. L’importante domani è dormire bene”, ha affermato Sinner a fine match. “Lo smash con cui ho chiuso il settimo game del secondo set? Preferisco per il mio stile sbagliare rischiando, così si cerca di migliorare. Questo colpo può sembrare facile, sono più tranquillo quando ci sono le nuvole”, ha aggiunto.

Sinner-Auger Aliassime, l'incontro in diretta
Inizio diretta: 10/04/26 13:15
Fine diretta: 10/04/26 16:00
Finita! Sinner in semifinale

Si chiude in due set il match tra Sinner e Auger-Aliassime. L’azzurro sfruttando un errore di dritto dell’avversario e si procura due match point. Finisce 6-4: l’altoatesino accede alle semifinali.

Aliassime accorcia: 5-4 per Sinner

Auger-Aliassime riduce il distacco da Jannik Sinner vincendo il nono game del secondo set. L’azzurro resta comunque in vantaggio per 5-4. Sinner servirà per il match dopo il cambio di campo.

Sinner vince l'ottavo game: 5-3 per l'azzurro

Sinner distacca l’avversario e si porta sul 5-3.

Break Sinner, avanti per 4-3

Jannik Sinner realizza il break nel settimo game, giocato sul filo del rasoio. L’azzurro è in vantaggio per 4-3.

Sinner pareggia: 3-3

Jannik Sinner vince il sesto game con un netto 40-15 e trova il pareggio. 3-3 nel secondo set.

Auger-Aliassime di nuovo avanti: 3-2

Auger-Aliassime serve e conquista il quinto game del secondo set. Il canadese torna avanti. 

Sinner annulla il vantaggio di Auger-Aliassime: 2-2 nel secondo set

Quarto game equilibrato, con Auger-Aliassime che risponde punto su punto al Sinner. L’azzurro però annulla il vantaggio conquistato dall’avversario e si aggiudica il parziale. È 2-2.

2-1 per Auger-Aliassime

Auger-Aliassime fa suo il terzo game. Il canadese rimonta da 15-30 e si porta sul 2-1.

Pareggio di Sinner, 1-1 nel secondo set

Jannik Sinner agguanta subito il pareggio. Primo ace della partita per l’azzurro.

Iniziato il secondo set. Auger-Aliassime si aggiudica il primo game

Aliassime riesce a portare a casa il primo turno di battuta del secondo set. Si arriva ai vantaggi, ma nel finale il canadese affonda il colpo e conquista il game.

Primo set a Sinner, 6-3

Sinner vince il primo set con il punteggio di 6-3, mantenendo il break di vantaggio fino alla fine del set. 

Sinner avanti 5-3, mantiene il break di vantaggio

Sinner è avanti 5-3 e serve per il set mantenendo il break di vantaggio.

Sinner avanti per 3-2 con un break

Nel quinto game Sinner rompe l’equilibrio e si porta avanti 3-2 con un break.

Il primo set prosegue in equilibrio, 2-2

Non si rompe per il momento l’equilibrio nel primo set tra Sinner e Auger-Aliassime: 2-2 e ora servizio all’azzurro.

Sinner tiene il servizio in apertura, 1-0

Sinner vince il primo game e rompe il ghiaccio al servizio, anche se l’avversario lo ha portato ai vantaggi. L’azzurro conduce 1-0.

Match al via, Sinner al servizio

La partita tra Sinner e Auger-Aliassime è cominciata, con l’altoatesino al servizio. 

Zverev in semifinale, Fonseca battuto in tre set

Alexander Zverev è il primo semifinalista al Masters 100 di Montecarlo. Il tennista tedesco ha superato in tre set il diciannovenne brasiliano Joao Fonseca, al suo primo quarto in un Masters 1000, con il punteggio di 7-5 6-7 (3) 6-3. Il tedesco per l’accesso in finale se la vedrà con il vincente della sfida tra Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Si ferma a 37 il record di Sinner di set consecutivi vinti

Si è interrotta ieri a 37 la striscia di set vinti consecutivamente da Jannik Sinner nei tornei Masters 1000. L’azzurro nella sfida contro il ceco Tomas Machac valida per l’approdo ai quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo, dopo aver vinto facilmente il primo parziale 6-1 ha subito un battuta d’arresto accusando problemi alla schiena: sotto 5-2 nel secondo parziale, l’altoatesino è riuscito a recuperare fino al tie break vinto poi dal rivale 7-3. Sinner nel corso del set si è più volte toccato la schiena, ha servito solo il 46% di prime mostrando carenza di spinta nelle gambe. La serie record di Sinner si era aperta lo scorso ottobre a Parigi contro il belga Zizou Bergs, proseguita a Indian Wells e a Miami, i due titoli sul cemento vinti lo scorso mese.

© Riproduzione Riservata