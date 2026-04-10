Sinner-Auger Aliassime all’Atp Montecarlo 2026, vittoria in due set. L’azzurro in semifinale

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L’azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 32′. Ieri aveva sconfitto a fatica il ceco Machac, accusando dei dolori alla schiena.

Ora Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev.

Sinner: “Un passo in avanti, sapevo che dovevo migliorare il servizio”

“Un passo in avanti oggi, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio, sono contento del risultato. Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. Vediamo domani, sono felice di essere tornato in semifinale. L’importante domani è dormire bene”, ha affermato Sinner a fine match. “Lo smash con cui ho chiuso il settimo game del secondo set? Preferisco per il mio stile sbagliare rischiando, così si cerca di migliorare. Questo colpo può sembrare facile, sono più tranquillo quando ci sono le nuvole”, ha aggiunto.