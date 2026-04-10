Sinner-Auger Aliassime all’Atp Montecarlo 2026, vittoria in due set. L’azzurro in semifinale

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L’azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 32′. Ieri aveva sconfitto a fatica il ceco Machac, accusando dei dolori alla schiena.
Ora Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev.
Sinner: “Un passo in avanti, sapevo che dovevo migliorare il servizio”
“Un passo in avanti oggi, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio, sono contento del risultato. Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. Vediamo domani, sono felice di essere tornato in semifinale. L’importante domani è dormire bene”, ha affermato Sinner a fine match. “Lo smash con cui ho chiuso il settimo game del secondo set? Preferisco per il mio stile sbagliare rischiando, così si cerca di migliorare. Questo colpo può sembrare facile, sono più tranquillo quando ci sono le nuvole”, ha aggiunto.
Si chiude in due set il match tra Sinner e Auger-Aliassime. L’azzurro sfruttando un errore di dritto dell’avversario e si procura due match point. Finisce 6-4: l’altoatesino accede alle semifinali.
Auger-Aliassime riduce il distacco da Jannik Sinner vincendo il nono game del secondo set. L’azzurro resta comunque in vantaggio per 5-4. Sinner servirà per il match dopo il cambio di campo.
Sinner distacca l’avversario e si porta sul 5-3.
Jannik Sinner realizza il break nel settimo game, giocato sul filo del rasoio. L’azzurro è in vantaggio per 4-3.
Jannik Sinner vince il sesto game con un netto 40-15 e trova il pareggio. 3-3 nel secondo set.
Auger-Aliassime serve e conquista il quinto game del secondo set. Il canadese torna avanti.
Quarto game equilibrato, con Auger-Aliassime che risponde punto su punto al Sinner. L’azzurro però annulla il vantaggio conquistato dall’avversario e si aggiudica il parziale. È 2-2.
Auger-Aliassime fa suo il terzo game. Il canadese rimonta da 15-30 e si porta sul 2-1.
Jannik Sinner agguanta subito il pareggio. Primo ace della partita per l’azzurro.
Aliassime riesce a portare a casa il primo turno di battuta del secondo set. Si arriva ai vantaggi, ma nel finale il canadese affonda il colpo e conquista il game.
Sinner vince il primo set con il punteggio di 6-3, mantenendo il break di vantaggio fino alla fine del set.
Sinner è avanti 5-3 e serve per il set mantenendo il break di vantaggio.
Nel quinto game Sinner rompe l’equilibrio e si porta avanti 3-2 con un break.
Non si rompe per il momento l’equilibrio nel primo set tra Sinner e Auger-Aliassime: 2-2 e ora servizio all’azzurro.
Sinner vince il primo game e rompe il ghiaccio al servizio, anche se l’avversario lo ha portato ai vantaggi. L’azzurro conduce 1-0.
La partita tra Sinner e Auger-Aliassime è cominciata, con l’altoatesino al servizio.
Alexander Zverev è il primo semifinalista al Masters 100 di Montecarlo. Il tennista tedesco ha superato in tre set il diciannovenne brasiliano Joao Fonseca, al suo primo quarto in un Masters 1000, con il punteggio di 7-5 6-7 (3) 6-3. Il tedesco per l’accesso in finale se la vedrà con il vincente della sfida tra Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime.
Si è interrotta ieri a 37 la striscia di set vinti consecutivamente da Jannik Sinner nei tornei Masters 1000. L’azzurro nella sfida contro il ceco Tomas Machac valida per l’approdo ai quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo, dopo aver vinto facilmente il primo parziale 6-1 ha subito un battuta d’arresto accusando problemi alla schiena: sotto 5-2 nel secondo parziale, l’altoatesino è riuscito a recuperare fino al tie break vinto poi dal rivale 7-3. Sinner nel corso del set si è più volte toccato la schiena, ha servito solo il 46% di prime mostrando carenza di spinta nelle gambe. La serie record di Sinner si era aperta lo scorso ottobre a Parigi contro il belga Zizou Bergs, proseguita a Indian Wells e a Miami, i due titoli sul cemento vinti lo scorso mese.