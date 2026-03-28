Atp Miami 2026, Sinner è in finale: battuto Zverev 6-3 7-6

Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Miami. L’azzurro si è imposto in due set sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding, nell’ennesimo scontro diretto tra i due, con il punteggio di 6-3, 7-6 (4) in un’ora e 53 minuti di gioco. Sinner, che nei quarti aveva eliminato l’americano Tiafoe, completa la settima vittoria consecutiva contro il tedesco: mai prima d’ora Zverev aveva perso così tante partite di fila contro uno stesso avversario.

L’altoatesino nella sue 35esima finale nel circuito ATP, sfiderà la sorpresa del torneo, il ceco Jiri Lehecka che ha eliminato il francese Arthur Fils 6-2, 6-2. L’ultimo atto del torneo domenica all’Hard Rock Stadium. Sinner avrà la possibilità di il 26mo titolo (27mo se si considerano anche le Next Gen ATP Finals del 2019) e centrare il Sunshine Double, ovvero vincere nello stesso anno a Indian Wells e Miami: una doppietta riuscita per l’ultima volta in singolare maschile a Roger Federer nel 2017.

Sinner: “Questa finale significa molto”

“È stata una partita molto dura, Zverev ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto contento, questa finale significa molto per me”, la parole del numero 2 del mondo nell’intervista in campo dopo la semifinale. Poi sul match che lo attende contro Lehecka: “È un giocatore incredibile. Lo ha dimostrato non solo qui, ma durante tutta la sua carriera. In finale giocherà sicuramente più libero di me. Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà”

In finale anche Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami. Gli azzurri hanno battuto l’olandese Sander Arends e l’australiano John Patrick Smith col punteggio finale di 63 64. Per il titolo oggi alle 17.30, ora italiana, dovranno sconfiggere il britannico Henri Patten ed il finlandese Harri Heliovaara. A Miami, nella loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori andranno a caccia del nono titolo, il secondo stagione dopo l’ATP 500 di Rotterdam.

Anche Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale nel doppio al Masters 1000 di Miami. Le azzurre hanno superato la semifinale grazie al ritiro dopo 3 game della belga Mertens, in campo con la cinese Zhang (n.4). La finale domenica contro Siniakova e Townsend.