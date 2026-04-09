Machac-Sinner all’Atp Montecarlo 2026, in palio i quarti – La diretta

Jannik Sinner in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Montecarlo 2026. Sulla terra rossa affronta il ceco Tomáš Macháč, attuale n. 53 al mondo. Sono tre i precedenti incontri tra i due e in tutti i casi ad accaparrarsi la vittoria è stato l’azzurro.
Intanto esce di scena Matto Berrettini, che dopo aver battuto Daniil Medvedev si lascia travolgere in due set dal brasiliano Joao Fonseca.
Sinner è avanti 2-0 nel primo set dopo aver ottenuto il break, a zero, contro Machac. Più faticoso il primo game per l’altoatesino, quando, con il servizio a disposizione, è dovuto arrivare ai vantaggi per aver ragione del ceco.
Ha preso il via il match tra Sinner e Machac. L’azzurro ha servito per primo e si è portato sull’1-0.
Niente doppio impegno per Jannik Sinner, che oltre al match contro Tomáš Macháč avrebbe dovuto affrontare anche la sfida a quattro mani con Zizou Bergs. I due avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano così direttamente ai quarti.