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giovedì 9 aprile 2026

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Machac-Sinner all’Atp Montecarlo 2026, in palio i quarti – La diretta

Machac-Sinner all’Atp Montecarlo 2026, in palio i quarti – La diretta
Jannik Sinner sulla terra rossa di Montecarlo. (Photo by Arthur Gustin/LaPresse)
Redazione
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Tra l’azzurro e il tennista ceco solo tre precedenti, tutti vinti dall’altoatesino

Jannik Sinner in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Montecarlo 2026. Sulla terra rossa affronta il ceco Tomáš Macháč, attuale n. 53 al mondo. Sono tre i precedenti incontri tra i due e in tutti i casi ad accaparrarsi la vittoria è stato l’azzurro.

Intanto esce di scena Matto Berrettini, che dopo aver battuto Daniil Medvedev si lascia travolgere in due set dal brasiliano Joao Fonseca.

Machac-Sinner, ottavi di finale degli Atp di Montecarlo – La diretta
Inizio diretta: 09/04/26 12:30
Fine diretta: 09/04/26 15:00
Subito break per Sinner, avanti 2-0

Sinner è avanti 2-0 nel primo set dopo aver ottenuto il break, a zero, contro Machac. Più faticoso il primo game per l’altoatesino, quando, con il servizio a disposizione, è dovuto arrivare ai vantaggi per aver ragione del ceco.  

Al via l'incontro, Sinner tiene il servizio

Ha preso il via il match tra Sinner e Machac. L’azzurro ha servito per primo e si è portato sull’1-0.

Sinner concentrato solo sul singolo dopo la rinuncia al doppio

Niente doppio impegno per Jannik Sinner, che oltre al match contro Tomáš Macháč avrebbe dovuto affrontare anche la sfida a quattro mani con Zizou Bergs. I due avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano così direttamente ai quarti.

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