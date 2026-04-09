Machac-Sinner all’Atp Montecarlo 2026, in palio i quarti – La diretta

Tra l’azzurro e il tennista ceco solo tre precedenti, tutti vinti dall’altoatesino

Jannik Sinner in campo per gli ottavi di finale dell’Atp Montecarlo 2026. Sulla terra rossa affronta il ceco Tomáš Macháč, attuale n. 53 al mondo. Sono tre i precedenti incontri tra i due e in tutti i casi ad accaparrarsi la vittoria è stato l’azzurro.

Intanto esce di scena Matto Berrettini, che dopo aver battuto Daniil Medvedev si lascia travolgere in due set dal brasiliano Joao Fonseca.