Tennis italiano sul tetto del mondo: Sinner, Errani e Paolini campioni Itf 2025

Il 17 dicembre 2025 è un’altra data che entra nella storia del tennis italiano. L’ITF (International Tennis Federation) ha ufficialmente nominato Jannik Sinner campione del mondo in singolare maschile e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini campionesse del mondo in doppio femminile. Questo prestigioso riconoscimento certifica una stagione 2025 da record, un’annata che ha visto i colori azzurri dominare la scena tennistica globale e riscrivere pagine indelebili di questo sport. La decisione dell’ITF si basa sui risultati ottenuti durante l’intera stagione, con un’enfasi particolare sulle performance nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup, oltre ai Giochi Olimpici negli anni in cui si disputano.

Sinner, anno da incorniciare

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner si aggiudica il titolo di ITF World Champion, un’impresa che non si vedeva dai tempi di Novak Djokovic (che lo fu ininterrottamente dal 2011 al 2015). L’altoatesino, a soli 23 anni e 163 giorni, si è imposto non solo per la quantità di successi, ma per il loro peso specifico.

La sua stagione 2025 è stata un’autentica cavalcata trionfale:

Australian Open : ha difeso con successo il titolo, diventando l’undicesimo giocatore nell’era Open a trionfare per due anni di fila nel torneo e il più giovane a riuscirci dai tempi di Jim Courier.

: ha difeso con successo il titolo, diventando l’undicesimo giocatore nell’era Open a trionfare per due anni di fila nel torneo e il più giovane a riuscirci dai tempi di Jim Courier. Wimbledon : è diventato il primo italiano campione in singolare maschile sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon.

: è diventato il primo italiano campione in singolare maschile sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon. Nitto ATP Finals: ha vinto il torneo di fine anno per il secondo anno consecutivo, eguagliando un altro record.

Nonostante il secondo posto nella classifica Atp di fine anno (dietro a Carlos Alcaraz), l’ITF ha premiato la sua stagione eccezionale, che lo ha visto raggiungere complessivamente 66 settimane da numero 1 del mondo e vincere sei titoli nel circuito maggiore. Oltre ai trionfi, Sinner è arrivato in finale al Roland Garros e allo US Open, perdendo in entrambe le occasioni contro il rivale spagnolo Carlos Alcaraz. La finale del Roland Garros, in particolare, è stata la più lunga nella storia del torneo. Il suo palmarès del 2025 include anche il Masters 1000 di Parigi (il primo della sua carriera) e gli ATP 500 di Pechino e Vienna. Questi risultati lo consacrano come l’italiano con più titoli Slam all’attivo nella storia del tennis, maschile e femminile.

Errani e Paolini: la coppia d’oro del doppio femminile

Il riconoscimento nel doppio femminile va a una coppia che incarna lo spirito di squadra e la determinazione italiana: Sara Errani e Jasmine Paolini. Hanno iniziato a giocare insieme dopo il Roland Garros del 2023 e nel 2025 hanno raggiunto vette incredibili.

I loro successi principali includono:

Roland Garros : hanno trionfato nel torneo parigino, lasciando un solo game alle avversarie in semifinale prima di vincere la finale in tre set, conquistando il loro primo Slam insieme.

: hanno trionfato nel torneo parigino, lasciando un solo game alle avversarie in semifinale prima di vincere la finale in tre set, conquistando il loro primo Slam insieme. WTA 1000 : hanno vinto altri tre tornei di questa categoria, inclusi gli Internazionali BNL d’Italia a Roma. Per Jasmine Paolini, il trionfo al Foro Italico è stato doppiamente speciale, avendo completato la doppietta singolare-doppio, un’impresa riuscita solo a Vera Zvonareva a Indian Wells nel 2009.

: hanno vinto altri tre tornei di questa categoria, inclusi gli a Roma. Per Jasmine Paolini, il trionfo al Foro Italico è stato doppiamente speciale, avendo completato la doppietta singolare-doppio, un’impresa riuscita solo a Vera Zvonareva a Indian Wells nel 2009. Billie Jean King Cup: hanno trascinato la nazionale azzurra al secondo trionfo consecutivo nella competizione, con Paolini che ha vinto tutti i suoi match di singolare e la coppia che si è rivelata decisiva nel doppio di semifinale contro l’Ucraina.

Il loro legame va oltre il campo: a fine anno, è stato annunciato che Sara Errani entrerà nello staff di Jasmine Paolini per curare la parte tattica, pur continuando a giocare insieme nel circuito, a dimostrazione di una sinergia unica e vincente. “Stiamo andando talmente bene che è difficile smettere”, ha dichiarato Errani, segno che questa coppia ha ancora molto da dare al tennis italiano e mondiale.