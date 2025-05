Battuta la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens col punteggio di 6-4, 7-5

Un altro trionfo azzurro agli Internazionali Roma 2025. Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia. Le campionesse olimpiche hanno battuto la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens col punteggio di 6-4, 7-5 confermando il titolo vinto al Foro Italico lo scorso anno.

Errani-Paolini, agli Internazionali Roma 2025 il settimo titolo in coppia

Per le tenniste italiane si tratta del loro settimo titolo insieme, il secondo in questa stagione dopo quello di Doha. Le azzurre hanno vinto entrambi i set in rimonta partendo sempre sotto 0-4. Per Jasmine Paolini è la ciliegina sulla torta ad un torneo da sogno che ieri l’ha vista trionfare nel singolare femminile contro Coco Gauff, vittoria che le consente di tornare al numero 4 del mondo nel ranking Wta. La toscana è la prima tennista dal 1990 a vincere singolare e doppio nello stesso anno a Roma, impresa riuscita a Monica Seles. Per l’Errani, invece, si tratta del 34esimo titolo Wta in doppio.

Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, com’è andata il match

Sotto 4-0 nel primo parziale hanno reagito e sospinte dal pubblico di casa vinto sei game di fila. Medesimo andamento anche all’inizio del secondo parziale: le azzurre perdono i due turni di battuta per poi risalire dallo 0-4 al 4-4. Subito un break nel nono gioco le due azzurre subiscono l’immediato controbreak. Sul 5-5 Errani e Paolni alzano il livello dei loro colpi e chiudono 7-5. Si tratta di una rivincita per la coppia azzurra che avevano perso contro la russa e la belga tre settimane fa agli ottavi di Madrid.

Errani-Paolini: “Due settimane indimenticabili, pubblico incredibile”

“Saranno due settimane indimenticabili con il trofeo di doppio dopo la giornata incredibile di ieri. Un grazie al nostro team, grazie alla mia famiglia che è qua. Ma soprattutto un grazie al pubblico, siete speciali. Grazie per essere venuti prima oggi. E un grosso in bocca al lupo a Jannik (Sinner, ndr)”. Così Jasmine Paolini, sul Centrale del Foto Italico dopo la vittoria in doppio agli Internazionali, in coppia con Sara Errani. “Il tennis mi ha dato dei momenti incredibili anche troppi e sono in debito, sono state due settimane belle intense, ringrazio i team che mi fanno divertire tutti i giorni e mi fanno godere di queste giornate – ha aggiunto Sara Errani – . Ringrazio ‘Jas‘ per lo sforzo, ha fatto qualcosa di straordinario, è una persona incredibile che ti fa divertire. Imparo da lei ogni giorno, è pazzesco l’opportunità di starle vicino in questa vita e in questo momento, ringrazio il pubblico, è stato una cosa incredibile. Abbiamo sempre giocato tre contro due tutti i giorni. E’ sempre bello essere qui a Roma, un po’ tosto ma è uno spettacolo, spero di vederci anche il prossimo anno”, nel corso dei festeggiamenti poi Paolini ha preso il microfono e ha aggiunto: “Un grazie a Sara che due anni fa non sapeva il doppio cosa fosse”.

Meloni: “Altra grande soddisfazione, bravissime Errani-Paolini”

“Dopo la splendida vittoria di ieri, oggi un’altra grande soddisfazione per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano nuovamente il titolo del doppio agli Internazionali d’Italia. Bravissime”. Così su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata