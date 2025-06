Azzurre nella storia. Hanno trionfato contro la kazaka Danilina e la serba Krunic

Errani e Paolini sul tetto di Parigi: la coppia italiana conquista il titolo di doppio femminile al Roland Garros 2025. Sul campo dove la scorsa estate ottennero la medaglia d’oro olimpica, le azzurre hanno battuto in finale, in tre set, il duo formato dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4 2-6 6-1.

Errani e Paolini: Il primo Slam insieme

Centrato dunque l’obiettivo delle azzurre di vincere il primo Slam insieme, cancellando la sconfitta del 2024 sullo stesso Philippe-Chatrier.

Il Career Grand Slam

Errani, a 38 anni, si conferma una specialista del doppio. In coppia con Roberta Vinci ha completato il Career Grand Slam, vincendo almeno una volta ciascuno dei quattro tornei dello Slam Roland Garros e Us Open nel 2012, Australian Open nel 2013 e 2014, Wimbledon nel 2014.

La bacheca

Con Paolini, 29 anni, porta a otto i tornei vinti, compresi i quattro ‘1000’ Internazionali d’Italia (2024 e 2025), China Open (2024) e Qatar Open (2025). Mancava solo la ciliegina che è arrivata dopo 2 ore e 15′ di gioco. Sesto titolo Slam per Errani, il primo per Paolini.

Alle 15 Sinner-Alcaraz, dove vederla

Alle 15 tocca a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due scendono in campo alle 15 per la finale maschile. È la prima volta che l’altoatesino, numero 1 al mondo, e lo spagnolo, numero 2, si affrontano in una finale di un torneo dello Slam. Entrambi sono ancora imbattuti nell’ultimo atto dei quattro principali tornei del circuito tennistico. Il match sarà trasmesso in chiaro su NOVE, domenica 8 giugno alle 15 live da Parigi. Il match sarà visibile anche in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+.

