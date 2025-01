Il numero uno del mondo batte il tedesco alla Road Lever Arena di Melbourne Park col punteggio di 6-3, 7-6 , 6-3

Jannik Sinner si conferma il re degli Australian Open. Il numero 1 al mondo ha dimostrato una volta in più il suo strapotere travolgendo nell’ultimo atto del torneo sul cemento di Melbourne anche Alexander Zverev, il tedesco numero 2 al mondo. L’altoatesino si porta a casa la seconda edizione consecutiva degli Australian Open. L’azzurro numero 1 dell’Atp, ha schiacciato l’avversario, numero 2 al mondo in appena 2 ore e 42 minuti con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3. Per Sinner è terzo Slam vinto in carriera e il secondo Australian Open consecutivo. Resta aperta anche la striscia di vittorie arrivata a quota 21, migliorato ancora una volta il primato personale dell’azzurro. Un’altra delusione invece per il 27enne Zverev che deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con il suo primo Slam in carriera.

Terzo Slam per Jannik Sinner superato Pietrangeli

Jannik Sinner regala all’Italia il sesto titolo Slam in singolare maschile e diventare l’unico italiano, uomo o donna, con tre titoli nei major in singolare, superando Nicola Pietrangeli, icona del nostro tennis, che ha trionfato due volte al Roland Garros nel 1959 e 1960, gli anni in cui il giornalista Lance Tingay l’ha considerato numero 3 del mondo. Complessivamente la prima finale con un italiano in campo risale al Roland Garros 1932. Allora Giorgio De Stefani, uno dei più forti giocatori giocatori italiani di sempre, perse in quattro set contro il ‘Moschettiere’ di Francia Henri Cochet. Nel 2021 Matteo Berrettini è diventato il primo italiano di sempre a giocarsi il titolo a Wimbledon. Nel 2024 Jannik Sinner ha scritto la storia diventando il primo italiano a vincere due Sam nella stessa stagione vincendo gli Australian Open e gli Us Open, e il primo giocatore dal 1977 a vincere i suoi due primi major nello stesso anno. E ha iniziato il 2025 confermandosi campione a Melbourne.

Sinner come Courier e Nadal

Il campione in carica degli Australian Open, è il più giovane tennista a vincere due trofei consecutivi al Melbourne Park dai tempi di Jim Courier nel 1992 e nel 1993, replicando inoltre le gesta di Rafa Nadal agli Open di Francia nel 2005 e 2006, primo dai tempi dello spagnolo a confezionare un bis negli Slam a un anno esatto dal suo primo titolo.

Sinner dedica trofeo a Cahill ‘proverò a convincerti’

Jannik Sinner dedica il secondo trofeo consecutivo vinto agli Australian Open al suo team e in particolare al coach Darren Cahill, che a fine stagione sembra voler lasciare il tennista azzurro per dedicarsi alla famiglia: “Abbiamo lavorato moltissimo, è una sensazione bellissima poter condividere questo momento con tutti voi. E’ bellissimo vincere ma ancora di più condividerlo con voi”, dice Sinner dopo il successo su Zverev, rivolgendosi al suo team composto da Simone Vagnozzi e lo stesso Cahill. “Darren, proverò a convincerti, sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho cambiato, con Simone , voi due assieme, sono molto felice di avervi al mio fianco. Grazie agli organizzatori, spero che Melbourne continui ad essere uno slam speciale per me”, ha proseguito Sinner, che poi ha voluto rivolgersi ad Alexander Zverev, sconfitto in tre set: “Ringrazio Sasha, nuovamente una giornata complicata, anche per il tuo team, per la tua famiglia. Sei un giocatore straordinario, continua a credere in te stesso, solo noi coinvolti sappiamo quanto sei forte come pesona e come giocatore, continua a lavorare duro che probabilmente un giorno potrai alzare questo trofeo”.

“Ho avuto difficoltà, ma ero pronto per la battaglia”

“Arrivare qui da campione in carica hai ancora più pressione, la finale è poi sempre più dura. Io ho avuto anche un po’ di fortuna nel tie-break del secondo con quel nastro, so cosa sta provando ora Zverev. Ho provato ad incoraggiarlo ma non è semplice”, ha poi dichiarato Jannik Sinner ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria degli Australian Open per il secondo anno di fila. “Io sono molto soddisfatto, sappiamo quanto lavoriamo per questo. Sono partito bene, sentivo la palla e con molta aggressività. Il secondo set poteva andare in maniera diversa perché lui ha servito molto bene sulle palle break. Poi nel terzo ho fatto il break e ho servito davvero bene”, ha aggiunto l’azzurro che non la dato chance al tedesco di strappargli il servizio. Sulla sua grande calma, Sinner ha detto: “Io dentro ho delle difficoltà, nel tennis può succedere ma so che in qualsiasi momento posso giocare meglio. Venivo qui senza aver giocato partite, volevo mantenere la concentrazione perchè so di essere preparato per queste battaglie. E ce l’ho fatta”. Infine un pensiero per la famiglia in Italia. “La coppa la porterò a casa dei miei, perchè il mio appartamento a Montecarlo è molto piccolo. Sono molto più tranquillo così. Loro sanno benissimo quando sia importante per me coinvolgerli, questa volta è qui mio fratello. Ma in realtà voglio condividerlo con tutte le persone del mio piccolo paese”, ha concluso Sinner.

I complimenti della premier Meloni: “Orgoglio italiano”

“Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui social.

Un grande Jannik #Sinner trionfa agli #AusOpen 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia.

