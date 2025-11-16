Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals 2025 in diretta – Primo set all’azzurro 7-6

Ci siamo: arriva la finale più attesa alle Atp Finals 2025. Si sfidano Jannik Sinner, idolo di casa e numero 2 del mondo, e Carlos Alcaraz, lo spagnolo attuale numero 1. I due hanno dominato i loro gironi e le rispettive semifinali, con De Minaur e Auger Aliassime, per approdare alla finale che tutti si attendevano.
L’azzurro vince un game combattutissimo sul suo servizio e si porta sul 4-3 nel secondo set, in cui era stato in svantaggio 3-1.
Rimette le cose a posto Sinner nel secondo set conquistando il controbreak nel sesto gioco e portandosi sul 3-3.
Alcaraz continua a tenere i suoi game di servizio non concedendo nulla a Sinner e si porta sul 3-1 nel secondo set.
Sinner, dopo aver vinto il primo set, si fa però strappare il servizio nel primo game del secondo da Alcaraz, che conduce 1-0 e ha il servizio a disposizione.
Sinner esce vittorioso da un primo set che è stata una vera e propria battaglia, aggiudicandosi il tie-break con il punteggio di 7-4 e conquistando il set 7-6.
Sinner ha raggiunto Alcaraz sul 6-6 nel primo set, annullando anche un set point allo spagnolo. Il set si deciderà al tie-break.
Dolore alla gamba per Alcaraz in chiusura del nono game, in cui ha tenuto il servizio portandosi sul 5-4. Il cambio campo si è allungato con lo spagnolo che ha chiesto l’intervento del fisioterapista, prima di riprendere il gioco.
Nessuno dei due fuoriclasse concede palle break all’avversario e il primo set prosegue in perfetto equilibrio, 4-4.
Dopo l’interruzione, durata circa dieci minuti, e i soccorsi allo spettatore che si è sentito male, il match è ripreso e Sinner ha chiuso il suo game di servizio riportandosi sul 2-2 con Alcaraz.
È stato interrotto nel quarto game, sul punteggio di 2-1 per Alcaraz e con il servizio di Sinner, l’incontro alla Inalpi Arena a causa del malore di uno spettatore sugli spalti, alle spalle della sedia dell’arbitro. I giocatori stanno aspettando che vengano prestati i soccorsi allo spettatore.
Da John Elkann a Luciano Spalletti, passando per Alessandro Cattelan e Riccardo Scamarcio. Parata di vip all’Inalpi Arena di Torino per la finale delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Presenti personaggi del mondo dello sport, compreso Alessandro Del Piero e l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, oltre al nuotatore Thomas Ceccon, campione olimpico nei 100 dorso a Parigi 2024, e del mondo dello spettacolo, come la cantante Emma Marrone e lo chef Antonino Cannavacciuolo. A livello politico, oltre alle istituzioni locali, sono arrivati per la finale il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
Dallo spettacolo di Gianni Morandi, che ha intrattenuto il pubblico dell’Inalpi Arena nel pre-partita, fino all’inno italiano intonato da Il Volo, con il palazzetto che si è colorato di verde, bianco e rosso per l’occasione, la musica è grande protagonista prima dell’inizio della finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Morandi si è esibito nell’ultimo ‘music break’ del torneo intonando alcuni dei suoi più grandi successi, da ‘Bella Signora’ a ‘Scende la pioggia’. “Mi fa piacere essere qua, non vedo l’ora, sono emozionato nell’aspettare due grandi campioni, il nostro grande Sinner e il grandissimo Alcaraz – ha detto Morandi – Loro sono molto amici, sarà una sfida straordinaria”.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono entrati in campo alla Inalpi Arena di Torino tra l’ovazione del pubblico. Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di cominciare rispondendo, quindi batterà per primo Alcaraz. I due giocatori hanno iniziato il riscaldamento.
“Quest’anno sfioriamo le 230mila presenze, quasi il doppio rispetto al primo anno in cui avevamo la problematica del Covid. Diminuisce leggermente la percentuale di spettatori internazionali che è sopraffatta dalla passione e voglia di tennis che c’è nel nostro paese”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi nella conferenza stampa di chiusura delle Atp Finals di Torino elencando i dati di fine torneo, che ha collezionato complessivamente 229.879 presenze, il 93% in più del 2021, la prima edizione ospitata dal capoluogo piemontese, ancora caratterizzata dalla pandemia, che aveva raccolto 119.136 spettatori. Per quanto riguarda l’impatto economico “sfioriamo i 600 milioni di euro”, ha precisato Binaghi. Nello specifico l’impatto diretto è di 264,9 milioni, quello indiretto di 226,4 milioni, quello indotto di 99,8 milioni, per un totale di 591 milioni. Il gettito fiscale è di 92,3 milioni, con 4142 posti di lavoro creati o mantenuti grazie all’evento.
“Com’è il rapporto con la federazione? Ottimo, il clima è propositivo. Come si è trovato un accordo per gli Internazionali si troverà anche per le Atp Finals”. Lo ha detto il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi a margine della finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a proposito del futuro del torneo, confermato in Italia fino al 2030.
Harri Heliovaara e Henry Patten hanno vinto le Atp Finals 2025, che si chiudono oggi all’Inalpi Arena di Torino, nella categoria del doppio. Il tennista finlandese e quello britannico, che in semifinale hanno eliminato gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, si sono imposti in due set con il punteggio di 7-5, 6-3, in un’ora e 20′ di partita, contro la coppia britannica formata da Joe Salisbury e Nel Skupski.