Nicola Pietrangeli, il figlio Marco in lacrime ricorda il papà

Sul campo del Foro Italico a lui intitolato è stata allestita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, ed è un continuo via vai di gente che ha voluto rendere omaggio al campione di tennis scomparso a 92 anni. “Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione, checché se ne dica”, ha detto Marco Pietrangeli, uno dei figli, parlando, in lacrime, con i giornalisti. “Siamo piacevolmente stupiti dall’affetto – ha aggiunto – sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre. Era lui”.