Nicola Pietrangeli, aperta la camera ardente al Foro Italico – La diretta

L’icona del tennis è morta l’1 dicembre scorso all’età di 92 anni

Il Foro Italico di Roma ospita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, morto l’1 dicembre scorso all’età di 92 anni. Icona dello sport, è l’unico italiano ad essere stato inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Inoltre è ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). I funerali si svolgeranno questo pomeriggio in forma privata.