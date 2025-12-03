Nicola Pietrangeli, aperta la camera ardente al Foro Italico – La diretta

Il Foro Italico di Roma ospita la camera ardente di Nicola Pietrangeli, morto l’1 dicembre scorso all’età di 92 anni. Icona dello sport, è l’unico italiano ad essere stato inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Inoltre è ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). I funerali si svolgeranno questo pomeriggio in forma privata.
Si è tenuto nell’Aula di Montecitorio un momento di ricordo del tennista Nicola Pietrangeli, morto due giorni fa a 92 anni. Sono intervenuti i rappresentanti dei gruppi
Nicola Pietrangeli è stato “un grandissimo giocatore e penso che se avesse avuto gli stessi stimoli economici” del tennis di oggi “sarebbe stato ancora più forte”. Così Franco Carraro, ex presidente del Coni e della Figc, parlando con i giornalisti al Foro italiano in occasione della camera ardente di Pietrangeli. “Lui – ha spiegato – era dotatissimo, aveva un gran fisico ma la sua vera passione era giocare a calcio. Non dico che non si allenasse ma la sua concentrazione non era monomaniacalmente dedicata al tennis come avviene ormai” da tempo.
Nicola Pietrangeli “ha vissuto una vita piena, ha avuto una bella famiglia, i suoi due figli sono qui”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando con i giornalisti al Foro italiano in occasione della camera ardente di Pietrangeli.”Non solo Luciano Buonfiglio, ma il mondo dello sport – ha aggiunto – è qui per salutare una grandissima persona”.
“Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione, checché se ne dica”. Così Marco Pietrangeli, uno dei figli di Nicola, parlando con i giornalisti al Foro italiano in occasione della camera ardente del padre. “Siamo piacevolmente stupiti dall’affetto – ha aggiunto – sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre. Era lui”.