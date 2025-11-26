Sinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta, secondo per partite vinte

Jannik Sinner ha vissuto un anno straordinario, con le vittorie all’Australian Open e a Wimbledon e la vittoria finale alle Atp Finals a Torino, incoronato ‘Maestro dei Maestri’. Ora, terminata la stagione 2025, è tempo di definire i migliori anche nelle statistiche di rendimento dei vari settori. Con un occhio particolare agli italiani, di nuovo grandi protagonisti dall’inizio alla fine. Dagli Australian Open (vinti da Jannik Sinner) alla Davis conquistata dagli azzurri per la terza volta consecutiva.

Proprio Sinner termina secondo per numero di partite vinte (58) e per numero di titoli (6), in entrambi i casi dietro al numero 1 Atp Carlos Alcaraz. Una graduatoria che tuttavia deve tenere conto dei tre mesi di stop forzato di Jannik, assente da febbraio ad aprile e tornato poi a Roma, raggiungendo subito la finale. Nello stesso ranking, Lorenzo Musetti è numero 7. Sinner, però, si prende la prima piazza – un po’ a sorpresa – nelle statistiche del servizio: l’altoatesino svetta in particolare nelle percentuali di punti vinti con la prima (79,5 per cento) e con la seconda (59,1), oltre che in un impressionante 92 per cento di game di battuta portati a casa. Alle sue spalle, Taylor Fritz con un 89,2 per cento. C’è un altro azzurro tra i top 10: Matteo Berrettini al numero 6.

Sinner in vetta anche nella risposta

Ma non è finita: Jannik si conferma in vetta anche nel fondamentale che da sempre è il suo punto di forza: la risposta. L’altoatesino è davanti ad Alcaraz grazie al 57,8 per cento dei punti vinti in risposta alla seconda altrui. Tradotto: il 32,6 per cento di break. Un’enormità.

Infine, i momenti chiave. In testa ancora Jannik. Con il 44,6 per cento di palle break trasformate, oltre al 72,3 per cento di palle break salvate. Il secondo è Carlos Alcaraz che dovrà stare molto attento fin dall’inizio del 2026 se vorrà difendere la sua prima piazza.